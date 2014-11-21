نماینده چهار دوره ساری در مجلس درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن شجاعی کیاسری نماینده چهاردوره مجلس شورای اسلامی شامگاه جمعه در سن ۷۳ سالگی و پس از طی یک دوره سخت بیماری در بیمارستان دی تهران دار فانی را وداع گفت.

آیت الله شجاعی از روحانیون مبارز در شکل گیری انقلاب اسلامی بود و در اوایل دهه ۴۰ سطوح عالیه تحصیلات حوزوی را در محضر اساتیدی همچون مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، نوری همدانی، حسن‌زاده آملی و جوادی آملی به پایان رساند و جهت فراگیری درس خارج فقه و اصول، از محضر اساتید هاشم آملی، سید محمدرضا گلپایگانی، کاظم تبریزی و مرعشی نجفی بهره برد تا به درجه اجتهاد دست یافت.

آیت الله سید حسن شجاعی کیاسری ، پسر عموی نماینده فعلی ساری درمجلس نهم ، سید رمضان شجاعی کیاسری بود که در غروب جمعه ٣٠ آبان ١٣٩٣ درگذشت.

پیکر این عالم فقید صبح یکشنبه در ساری تشییع می شود.