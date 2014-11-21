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۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۲۸

نماینده چهار دوره ساری در مجلس درگذشت

نماینده چهار دوره ساری در مجلس درگذشت

ساری - خبرگزاری مهر: آیت الله سید حسن شجاعی کیاسرسی نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن شجاعی کیاسری نماینده چهاردوره مجلس شورای اسلامی شامگاه جمعه در سن ۷۳ سالگی و پس از طی یک دوره سخت بیماری در بیمارستان دی تهران دار فانی را وداع گفت.

آیت الله شجاعی از روحانیون مبارز در شکل گیری انقلاب اسلامی بود و در اوایل دهه ۴۰ سطوح عالیه تحصیلات حوزوی را در محضر اساتیدی همچون مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، نوری همدانی، حسن‌زاده آملی و جوادی آملی به پایان رساند و جهت فراگیری درس خارج فقه و اصول، از محضر اساتید هاشم آملی، سید محمدرضا گلپایگانی، کاظم تبریزی و مرعشی نجفی بهره برد تا به درجه اجتهاد دست یافت.

آیت الله سید حسن شجاعی کیاسری ، پسر عموی نماینده فعلی ساری درمجلس نهم ، سید رمضان شجاعی کیاسری بود که در غروب جمعه ٣٠ آبان ١٣٩٣ درگذشت.

پیکر این عالم فقید صبح یکشنبه در ساری تشییع می شود.

کد مطلب 2425722

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