وحید احمدی در خصوص چالش های موجود در معاونت پژوهشی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه بندهای برنامه ششم در حال تدوین است، باید مبحث بودجه ای در وزارت علوم را به صورت جدی پیگیر شویم.

وی عنوان کرد: وزیر جدید باید بتواند با قاطعیت از مهمترین بحث ما در معاونت پژوهشی که بودجه است دفاع کند.

احمدی در خصوص مهم ترین برنامه های معاونت پژوهشی توضیح داد و گفت: تدوین برنامه و ماموریت ها و خواسته ها باید در قالب برنامه ششم گنجانده شود.

وی با بیان اینکه زمان را نباید از دست داد، خاطر نشان کرد: بودجه معاونت پژوهشی باید نهایتا هفته آینده تعیین شود و وزات علوم تحقیقات باید هرچه زودتر نقش اساسی خود را در برنامه ششم تعیین کند.

وی تاکید داشت: البته با اینکه در حال حاضر وزیر علوم تحقیقات مشخص نشده است، ولی زیرمجموعه های وزارت علوم از جمله معاونت پژوهشی فعالیت های خود را انجام می دهند.

معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه قطعا باید بودجه معاونت پژوهشی در برنامه ششم افزایش پیدا کند، اظهار داشت: بر اساس استانداردها و شاخص هایی در جلسه با معاونت برنامه ریزی و راهبردی مطرح شد به تعیین بودجه در حوزه پژوهش و فناوری پرداخته ایم.

احمدی یکی از کارهای اساسی انجام شده توسط معاونت پژوهشی را تعیین شاخص های پژوهش و فناوری دانست.

وی با بیان اینکه براساس شاخص ها توانستیم، بودجه را تعیین کنیم، افزود: باید حداقل 60 تا 70 درصد میزان بودجه پژوهشی در برنامه ششم افزایش پیدا کند.