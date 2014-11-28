هفته بسیج فرصتی مغتنم برای آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت بسیج را یکی از ارزشمندترین یادگارهای امام راحل دانست و افزود: بسیج از بدنه و متن مردم تشکیل شده است.

وی همچنین حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب و اهداف والای امام خمینی(ره) را از وظایف مهم بسیج توصیف کرد و اظهارداشت: بسیج برای کشور همیشه نقشی اساسی و حیاتی ایفا می کند.

خطیب جمعه رشت در ادامه به روز نیروی دریایی اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مایه اقتدار، عزت اسلام و ایران هستند.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ایران یک نیروی راهبردی است، افزود: این نیرو توان بسیار بالایی در عرصه های مختلف دارد.

آیت الله قربانی تصریح کرد: نیروی دریای جمهوری اسلامی ایران دارای قدرت بالایی در دفاع و صیانت از مرزهای این مرز و بوم است.

وی همچنین به ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام اشاره کرد و گفت: زندگانی سراسر مهر امام کاظم(علیه السلام) در بردارنده نکات بسیار آموزنده اخلاقی است.

امام جمعه رشت افزود: کمک به محرومان، نیازمندان و ستمدیدگان جامعه اصل بزرگی در زندگانی امام کاظم(علیه السلام) بود و برطرف کردن نیازهای مادی، معنوی و روحی آنان را مهمترین فعالیت اجتماعی خود به شمار می آورد.

وی اذعان داشت: اشرافیت کامل به مسائل علمی و پاسخ فراگیر رمز دیگری از هزاران نکته پنهان و آشکار موقعیت علمی امام کاظم(ع) است.

آیت الله قربانی در ادامه به بحث رعایت تقوای الهی در جامعه اشاره کرد و افزود: تقوا پیشوای تمام خوی های نیک است و کسانی که خواهان خودسازی و تهذیب نفس هستند جزء از راه تقوی به این هدف والا نخواهند رسید.

وی همچنین با بیان اینکه تقوا از مهمترین شاخص های تربیت دینی است، یادآورشد: به این مهم در معارف ناب اسلامی بسیار سفارش شده است.