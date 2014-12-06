به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی برگزاری همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی، با حضور سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، دکتر واعظی دبیر شورای بین الملل این جشنواره، حجازی مدیرکل امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دیگر اعضای کارگروه امور بانوان و خانواده جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجازی به تشریح اهداف و برنامه های همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی پرداخت و گفت: امسال ضمن شناسایی بانوان مروج فرهنگ رضوی در عرصه بین المللی که در حوزه فرهنگ و معارف رضوی آثار پژوهشی، علمی، ادبی و هنری و .. خلق نموده اند، از آنها تقدیر خواهیم کرد. تجلیل از بانوان مروج حوزه فرهنگ رضوی، انگیزه تولید بیش از پیش آثار با موضوع فرهنگ رضوی در داخل و خارج از کشور را فراهم می کند.

سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، نیز در این نشست گفت: از آنجا که بانوان انقلابی ایران اسلامی در تمامی عرصه ها و صحنه های باشکوه فرهنگی حضور تاثیرگذار و اثر بخش داشته اند بسیار طبیعی است همتی که برای برگزاری همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی به عمل خواهند اورد از همان شکوه و اقتدار معنوی برخوردار خواهد شد.

وی افزود: در عرضه ملی و بین المللی بانوان بسیاری را سراغ داریم که برای ترویج فرهنگ رضوی همت گماشته اند و شناسایی و معرفی انان وظیفه ای است که بر عهده دست اندرکاران جشنوار امام رضا(ع) خواهد بود.

جعفری با بیان این که ابتکار عمل اداره کل امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تشکیل کارگروه بانوان و خانواده شورای بین الملل جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)، جای بسی سپاسگزاری دارد، یاداور شد: طبیعی است که بانوان عضو این کارگروه که از دستگاههای مختلف فعال در عرصه بین الملل تشکیل شده است بدلیل عشق و ارادتی که به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی الرضا(ع) دارند با مشارکت فعال زمینه برگزاری همایش فاخری را فراهم خواهند ساخت.

وی در پایان از دکتر ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدلیل حمایت از بخش بین الملل جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) تشکر کرد و از حجازی مدیر کل امور بانوان و خانواده این سازمان، بدلیل اهتمام جدی در تولیت این کارگروه، قدردانی بعمل اورد.

در این نشست شیوه نامه نحوه برگزاری همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی در عرصه بین المللی، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. دراین شیوه نامه مواردی همچون اهداف، ارکان، اعضاء، کارگروه های برنامه ریزی، اعضاء ستاد اجرایی و تشکیل دبیرخانه دائمی همایش،مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

یادآوری می شود، کارگروه امور بانوان و خانواده یکی ازکارگروههای 11 گانه شورای امور بین المللی جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) می باشد.

همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی در عرصه بین المللی از سری برنامه های سیزدهمین دوره جشنواره امام رضا(ع) است که سال 94 برگزار می شود.