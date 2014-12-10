تهاتر نفت با کالاهای روسی صحت ندارد/ نحوه مشارکت نفتی ایران و روسیه

بیژن زنگنه در گفتگو با مهر درباره اظهارنظر وزیر توسعه اقتصادی روسیه مبنی بر احتمال آغاز تهاتر نفت خام و کالا بین ایران و روسیه، گفت: تهاتر نفت ایران در مقابل کالاهای روسی صحت ندارد و اصلا چنین توافقی بین دو کشور انجام نشده است.

وزیر نفت ایران با اعلام اینکه ایران و روسیه صرفا بر روی توسعه همکاری های دو جانبه در صنایع نفت و گاز مذاکره و به توافق دست یافته اند، تصریح کرد: بر این اساس ایران از توان فنی و عملیاتی شرکت های روسی در صنایع نفت و گاز استفاده می کند.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین از اظهار نظر وزیر توسعه اقتصادی روسیه مبنی بر تهاتر نفت و کالا بین دو کشور اظهار بی اطلاعی کرد.

الکساندر نواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه هم شهریور ماه امسال در حاشیه کنفرانس مشترک اقتصادی بین ایران و روسیه در پاسخ به پرسش مهر در مورد شباهت نفت اورال روسیه با برخی از نفت خام های ایران درباره احتمال تهاتر نفت و کالا بین ایران و روسیه با یادآوری اینکه تاکنون هیچگونه توافقی بین ایران و روسیه برای تهاتر نفت و کالا امضا نشده است، گفته بود: در یادداشت تفاهم مشترک اقتصادی بین دو کشور هم صحبتی از تهاتر نفت و کالا نشده است.

این در حالی است که " پولاد بلبل اوغلو " سفیر جمهوری آذربایجان در مسکو ۳۰ شهریور ماه سال جاری با بیان اینکه جمهوری آذربایجان برای مشارکت در زمینه عرضه نفت ایران به روسیه در قالب سواپ سه جانبه اعلام آمادگی دارد، تاکید کرده است: آماده مذاکره در خصوص سواپ سه جانبه نفت با ایران و روسیه است.

در همین حال مسکو تایمز هفته گذشته با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: روسیه ممکن است ارسال کالا به ایران بر اساس قرارداد نفت در برابر کالا را امسال آغاز کند.

آلکسی یولیکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه روز پنجشنبه هفته گذشته گفته است: "من این احتمال را رد نمی کنم که اجرای این قرارداد قبل از پایان امسال شروع شود."

از سوی دیگر، جن پساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا تاکید کرده است: واشنگتن از مذاکرات ایران و روسیه «آگاه» است و آمریکا در صورتی که فکر کند این قرارداد تهاتری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض می کند، واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش مهر، طرح سوآپ معکوس نفت ایران به روسیه به دلیل شباهت قابل توجه برخی از نفت خام‌های ایران با نفت اورال روسیه از حدود دو سال گذشته تاکنون با واکنش های مختلفی از سوی مقامات ایران، روسیه و حتی ایالات متحده آمریکا روبرو شده است.

این موضوع ابتدا مورد تائید مسئولان ارشد ایران و روسیه قرار گرفته به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بهمن ماه سال گذشته درباره جزئیات مذاکرات نفتی ایران-روسیه برای تهاتر نفت و کالا و راه اندازی طرح سوآپ معکوس نفت در جمع خبرنگاران، گفت: با روس‌ها بحث‌هایی برای مبادله حجم بالایی از منابع نفت و دریافت کالا در ازای آن مطرح کردیم که عده‌ای نسبت به این مسئله اعتراض کردند ولی باید بگوییم اگر به ایران وارد نشوید، افراد دیگری در این بازار حاضر می‌شوند و جایی برای شما نمی‌ماند.

پس از آن مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه هم در گفتگو با دیلی کومرسانت با تایید مذاکرات تهران و مسکو برای تهاتر نفت در برابر کالا، گفت: روسیه می‌تواند در قبال خرید نفت از ایران، دومین رآکتور نیروگاه بوشهر را بسازد ضمن آنکه روسیه می‌تواند برای پرداخت پول نفت ایران به این کشور، کامیون، ریل راه‌آهن یا کالاهای دیگر صادر کند یا برای این کشور پالایشگاه‌های کوچک بسازد.