توافقی با روسیه برای فروش نفت نکردیم/ جزئیات تفاهم نفتی تهران-مسکو

علی ماجدی در گفتگو با مهر در واکنش به ادعای برخی از رسانه‌های غربی مبنی بر امضای تفاهم نامه خرید نفت ایران از سوی روسیه، گفت: ایران هیچ گونه توافقی با روسیه برای فروش نفت انجام نداده است.



معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با تاکید بر اینکه وزرای نفت ایران و فدراسیون انرژی روسیه تفاهم نامه ای به منظور توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری امضا کرده اند، اظهار داشت: این تفاهم نامه شامل توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و حتی نفتی می شود اما توافقی برای فروش نفت انجام نگرفته است.



این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال مهر که آیا تهاتر نفت در برابر کالا هم بخشی از این تفاهم نامه است؟ اظهار داشت: این تفاهم نامه اقتصادی و تجاری بوده که ممکن است تهاتر نفت و کالا هم بخشی از آن باشد.



رویترز چهارشنبه با انتشار گزارشی، اعلام کرد: الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در مورد یادداشت تفاهم روز گذشته گفته است بر اساس پیشنهاد ایران ما در ساماندهی محموله های نفت ایران از جمله به بازار ایران مشارکت می کنیم.



به گزارش مهر، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اردیبهشت ماه سال جاری پس از انجام مذاکرات نفتی در تهران در جمع خبرنگاران از توافق اولیه و مقدماتی با وزارت نیروی ایران به منظور امضای 8 تا 10 میلیارد دلار قرارداد برقی در چهار حوزه ساخت نیروگاه‌های حرارتی، برقآبی، شبکه انتقال، افزایش راندمان شبکه انتقال و توزیع برق و تبادل و ترانزیت برق خبر داد.



یکی دیگر از توافق‌های برقی ایران و روسیه در تهران به موضوع واردات برق از این کشور گازخیز باز می‌گردد و مطابق با گفته‌های حمید چیت چیان وزیر نیروی ایران قرار است با سنکرون شبکه برق بین ایران، آذربایجان و روسیه امکان واردات 500 مگاوات برق در فاز اول و 700 مگاوات در فاز دوم نهایی شود.



از این رو با این توافق بزرگ برقی بین دو کشور گام نخست به منظور تهاتر نفت خام صادراتی ایران در ازای برق و سایر خدمات فنی و مهندسی وارداتی از روسیه برداشته شده است.



اسماعیل محصولی قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل اردیبهشت ماه در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا این توافق برقی بین ایران روسیه بخشی از قرارداد تهاتر نفت و کالا بین دو کشور است؟ گفت: قرار است روسیه فاینانس برخی از طرح‌ها و پروژه های صنعت برق به ویژه در حوزه نیروگاه سازی را برعهده بگیرد.



این مقام مسئول با اعلام اینکه فایناس روسیه برای ساخت نیروگاه و شبکه برق در ایران می تواند بخشی از قرارداد تهاتر نفت و کالا بین دو کشور را شامل شود، تصریح کرد: جزئیات و حجم نهایی تامین فاینانس از سوی روسیه در مذاکرات آتی تعیین و نهایی خواهد شد.



علی ماجدی معاون امور بین الملل وزیر نفت هم پیشتر در جمع خبرنگاران در خصوص مذاکرات تهاتر نفت و کالا با روسیه گفته است: این مذاکرات ادامه دارد اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.



اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بهمن ماه سال گذشته درباره جزئیات مذاکرات نفتی ایران-روسیه برای تهاتر نفت و کالا و راه اندازی طرح سوآپ معکوس نفت در جمع خبرنگاران، گفت: با روس‌ها بحث‌هایی برای مبادله حجم بالایی از منابع نفت و دریافت کالا در ازای آن مطرح کردیم که عده‌ای نسبت به این مسئله اعتراض کردند ولی باید بگوییم اگر به ایران وارد نشوید، افراد دیگری در این بازار حاضر می‌شوند و جایی برای شما نمی‌ماند.



مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه پیشتر در گفتگو با دیلی کومرسانت با تایید مذاکرات تهران و مسکو برای تهاتر نفت در برابر کالا، گفته است: روسیه می‌تواند در قبال خرید نفت از ایران، دومین رآکتور نیروگاه بوشهر را بسازد ضمن آنکه روسیه می‌تواند برای پرداخت پول نفت ایران به این کشور کامیون، ریل راه‌آهن یا کالاهای دیگر صادر کند، یا برای این کشور پالایشگاه‌های کوچک بسازد.