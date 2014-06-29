به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود دو ماه از امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون انرژی روسیه، دور جدید مذاکرات برقی بین دو کشور به منظور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 5 نیروگاه برق آغاز شد.



بر این اساس پس از توافق مقدماتی تهران- مسکو برای امضای قراردادی 10 میلیارد دلاری و احتمال تهار نفت خام و برق بین دو کشور، اولین دور مذاکرات بین شرکت تكنوپروم روسيه و توانیر ایران انجام شد.



سرگئي ريژوف معاون اجرايي مدير كل شرکت تكنوپروم روسيه در حاشیه بازدید از نیروگاه‌های برق استان آذربایجان شرقی با اشاره به احداث نيروگاه‌هاي 2100 مگاواتي رامين اهواز و نيروگاه 1600 مگاواتي شهيد منتظري اصفهان توسط این شرکت روسی، گفت: روسيه براي احداث 1725 مگاوات نيروگاه جديد در استان آذربايجان شرقی آمادگی دارد.



این مقام روس با تاکید بر اینکه در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات، اين 5 واحد نيروگاهي در كنار نيروگاه‌هاي برق سهند بناب و تبريز ساخته خواهد شد، تصریح کرد: استان آذربايجان جزو يكي از مناطق در حال توسعه از نظر صنعتي ايران بوده و از این رو افزايش واحدهاي توليد برق در اين استان ضروری به نظر می رسد.



سرگئي ريژوف صنعت برق ايران را در زمينه توليد و احداث تجهيزات نيروگاهي، به عنوان يكي از كشورهاي پيشرو در منطقه خاورمیانه عنوان کرد و افزود: تكنوپروم روسيه برای احداث نيروگاه‌هاي برق سيكل تركيبي، بخاري، ژئوترمال، واحدهاي كوچك و تامين قطعات يدكي صنایع برقی آمادگی دارد.



علاوه بر ريژوف معاون اجرايي مدير كل تكنوپروم، در این دور مذاکرات برقی الكساندر زاسلافسكي مدير انستيتوي طراحي نيروگاه‌هاي این شرکت روسی مذاکراتی با مسئولان وزارت نیروی ایران انجام داد.



با انجام این دور از مذاکرات مقرر شد، مطالعات اوليه براي احداث دو واحد نيروگاهي 450 مگاواتي در كنار نيروگاه تبريز و دو واحد نيروگاهي 350 مگاواتي و يك واحد 125 واحد سيكل تركيبي درنزديكي نيروگاه سهند بناب با مجموع 1725 مگاوات با هماهنگی توانیر انجام شود.



تكنو پروم اكسپورت روسيه يك شركت دولتي با 60 سال سابقه فعاليت بوده که تاكنون در 54 كشور جهان از جمله ايران اقدام به احداث نيروگاه برق كرده است.



تاریخچه مذاکرات برقی ایران- روسیه



به گزارش مهر، اردیبهشت ماه سالجاری الکساندر نواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه مسافر تهران شد و مذاکراتی را پشت درهای بسته با وزرای نیروی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی ایران در تهران برگزار کرد.



نواک وزیر انرژی روسها سپس در جمع خبرنگاران از توافق اولیه و مقدماتی با وزارت نیروی ایران به منظور امضای 8 تا 10 میلیارد دلار قرارداد برقی در چهار حوزه ساخت نیروگاه‌های حرارتی، برقآبی، شبکه انتقال، افزایش راندمان شبکه انتقال و توزیع برق و تبادل و ترانزیت برق خبر داد.



بر این اساس کارگروه‌های مشترک برقی بین دو کشور تشکیل شده و مقرر شده است تا با جمع بندی فنی و عملیاتی این کارگروه‌های مشترک نتایج نهایی برای امضای قرارداد بزرگ تهران – مسکو به وزرای دو کشور ارائه شود.



یکی دیگر از توافق‌های برقی ایران و روسیه در تهران به موضوع واردات برق از این کشور گازخیز باز می گرزدد و مطابق با گفته‌های حمید چیت چیان وزیر نیروی ایران قرار است با سنکرون شبکه برق بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه امکان واردات 500 مگاوات برق در فاز اول و 700 مگاوات در فاز دوم نهایی شود.



از این رو با این توافق بزرگ برقی بین دو کشور گام نخست به منظور تهاتر نفت خام صادراتی ایران در ازای برق و سایر خدمات فنی و مهندسی وارداتی از روسیه برداشته شده است.



در همین حال اسماعیل محصولی قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل اردیبهشت ماه امسال در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا این توافق برقی بین ایران روسیه بخشی از قرارداد تهاتر نفت و کالا بین دو کشور است؟ گفت: قرار است روسیه فاینانس برخی از طرح‌های و پروژه های صنعت برق به ویژه در حوزه نیروگاه سازی را برعهده بگیرد.



این مقام مسئول با اعلام اینکه فایناس روسیه بریا ساخت نیروگاه و شبکه برق در ایران می تواند بخشی از قرارداد تهاتر نفت و کالا بین دو کشور را شامل شود، تصریح کرد: جزئیات و حجم نهایی تامین فاینانس از سوی روسیه در مذاکرات آتی تعیین و نهایی خواهد شد.



هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم در گفتگو با مهر از نهایی شدن قرارداد برقی بین دو کشور تا یک ماه آینده خبر داده و تاکید کرده بود: با تکمیل مطالعات کارشناسی امکان فراهم شدن مقدمات قرارداد بین دو کشور فراهم خواهد شد.



اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بهمن ماه سال گذشته درباره جزئیات مذاکرات نفتی ایران-روسیه برای تهاتر نفت و کالا و راه اندازی طرح سوآپ معکوس نفت در جمع خبرنگاران، گفت: با روس‌ها بحث‌هایی برای مبادله حجم بالایی از منابع نفت و دریافت کالا در ازای آن مطرح کردیم که عده‌ای نسبت به این مسئله اعتراض کردند ولی باید بگوییم اگر به ایران وارد نشوید، افراد دیگری در این بازار حاضر می‌شوند و جایی برای شما نمی‌ماند.



مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه اخیرا در گفتگو با دیلی کومرسانت با تایید مذاکرات تهران و مسکو برای تهاتر نفت در برابر کالا، گفته است: روسیه می‌تواند در قبال خرید نفت از ایران، دومین رآکتور نیروگاه بوشهر را بسازد ضمن انکه روسیه می‌تواند برای پرداخت پول نفت ایران به این کشور کامیون، ریل راه‌آهن یا کالاهای دیگر صادر کند، یا برای این کشور پالایشگاه‌های کوچک بسازد.