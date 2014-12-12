چراغ هدایت سیدالشهدا خاموشی نشدنی است/ اربعین، نمایش شور اسلامی

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز جمعه در خطبه های نمازجمعه این هفته اراک بیان کرد: امام حسین (ع) چشمه جوشان معرفتی است که تا دنیا دنیاست، همیشه در حال جریان است و با معرفت آزادمردان جهان هر روز اهمیت خون و راه این امام همام بر همگان بیشتر روشن می شود.

وی اظهار کرد: همه ما باید در جهت کسب حب الهی تلاش کنیم تا در قلبهایمان ریشه بدواند چرا که مساله مهمی است و در مقابل باید از دشمنان اسلام، قرآن و اهل بیت تنفر داشته و با تمام وجود در برابر آنان ایستادگی کنیم زیرا مقاومت و ایستادگی در برابر کفاری که جنایاتشان روی انسانیت را نیز سفید کرده وظیفه هر مسلمانی است.

اربعین، نمایش بی همتا از شور اسلامی

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه اربعین حسینی و آئین هایی که در این روز برگزار می شود نمایشی بی همتا از شور و شعور اسلامی است افزود: این امر می تواند بهترین و موثرترین عامل برای معرفی اسلام حقیقی در جهان باشد.

وی خاطرنشان کرد: حضور باشکوه شیعیان و مسلمانان جهان در کربلا نشان از ارادت خاص مردم دنیا به ائمه اطهار است و آن‌دسته از عاشقانی که با پای پیاده به کربلای معلا برای عرض ادب و باخلوص نیت مشرف شده‌اند با حضور خود پیامی را عنوان کرده و آن پیام جز شکوه مکتب شیعی و اسلام نیست.

دانشگاه و صنعت به سمت پژوهش پیش بروند

امام جمعه اراک، با اشاره به هفته پژوهش و اینکه تحقیقات و پژوهش امری جدی است و باید به طور ویژه مورد توجه قرا گیرد گفت: دانشگاه ها و واحد های صنعتی باید به سمت خودکفایی پیش برود.

وی افزود: مهندسی معکوس، حمایت از تحقیقات دانش بنیان و پررنگ تر شدن فعالیت ها و تحقیقات پارک های علم و فن آوری و همکاری نخبگان و پژوهشگران در دستور کار قرار گیرد.

حوزه و دانشگاه باید در خدمت اسلام و رهبری باشد

وی همچنین با اشاره به ۲۷ آذر ماه روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: دانشگاه ها و حوزه ها باید در خدمت اسلام و رهبری باشند.

وی بااشاره به اینکه مدیران کشور از نهاد علمی دانشگاه برمی خیزند گفت : جامعه به انسان های صاحب نظر و مجتهد احتیاج دارد و ما باید سعی کنیم در زمینه های مختلف علمی در دنیا صاحب نظر باشیم.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه قلب تپنده پیشرفت در هر جامعه فن آوری، ابتکار، خلاقیت و نوآوری است گفت: نیروی انسانی باید با کسب مهارت و فن به سمت فنی و تخصصی شدن حرکت کند چرا که امروزه نیروی کار ساده جوابگوی جامعه نیست.