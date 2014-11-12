تحریمهای شورای امنیت علیه ایران ظالمانه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، روز سه شنبه در چهل و پنجمین کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان که با مشارکت شهرستان تفرش برگزار شد، با اشاره به اینکه همه دستگاه ها و نهاد ها و مردم در برابر وظایف خود مسئول هستند، افزود: همه افراد به عنوان بخشی از بدنه جامعه انجام فعالیت ها را به نحو احسن برای رسیدن به جایگاه اصلی جامعه به عهده دارند.

وی با بیان اینکه باید برنامه ای تا پایان سال ۹۴ برای استان تهیه شود، گفت: در استان مرکزی کارهای نیمه تمام زیادی وجود دارد.

امام جمعه اراک با بیان اینکه در سال جاری بودجه مطلوبی به استان ها اختصاص نیافته، افزود: برنامه پنجم رو به اتمام است و باید آماده برنامه ریزی برای برنامه ششم توسعه شویم.

تحریم های شورای امنیت علیه ایران ظالمانه است

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه حفظ تحریم های شورای امنیت علیه ایران ظالمانه است، اضافه کرد: این مساله بسیار حساسی بود و نباید در این مسیر سهل انگاری و کوتاهی شود.

وی ادامه داد: ایران تا جایی که توانست در برابر خواسته های شورای امنیت کوتاه آمده اما در بخش تحریم ها شورای امنیت مرحله عمل کرده و تا اطمینان کامل از سوی ایران تحریم ها را مرحله ای حذف می کند.

آیت الله دری با بیان اینکه یارانه ها بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است، گفت: پرداختی های دولت در سال های اخیر به دلیل یارانه ها افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: اگر مدیران در چار چوب موازی حرکت کرده و با هوشیاری اولویت بندی کنند بسیاری از مسایل و مشکلات پیش رو حل خواهد شد.

راه اندازی شرکت های سهامی عام در استان مرکزی ضروری است

امام جمعه اراک با بیان اینکه شرکت سهامی عام در استان های دیگر تشکیل شده است، گفت: شرکت سهامی عام زمینه ای برای سرمایه گذاری و صندوق پس انداز و قدرتی است برای ایجاد بخش های تولیدی و مختلف در جامعه، و همین دلیل وجود آنها ضروری است.

وی با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت ها برای رشد و توسعه و پیشرفت استان استفاده شود، افزود: اگر دستورالعمل ها با موفقیت دنبال با موفقیت دنبال شود در آینده کشوری با اشتغال سالم و مولد، خود اتکا و با کاهش وابستگی به بیگانگان خواهیم داشت.

انقلاب امام انقلاب فکری و فرهنگی بود

امام جمعه شهرستان تفرش نیز در این جلسه با بیان اینکه امسال به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، گفت: رهبر انقلاب از ابتدای امسال به مسایل فرهنگی تاکید داشته و آن را مهمتر از مسایل اقتصادی عنوان کرده است.

حجت الاسلام سید محمد مومنی، با بیان اینکه باید به چالش های فرهنگی و ضعف های آن در جامعه توجه شود، افزود: همه ما معتقدیم که انقلاب امام حسین ازانقلاب فکری و فرهنگی برای اصلاح فکر و اندیشه رفتار و پاسداری از امر به معروف و نهی از منکر و نماز بود.

وی با اشاره به اینکه امام حسین علیه السلام حرکت اصلاح گونه ای را آغاز کرد که مورد تائید ائمه اطهار علیه السلام نیز بود، گفت: کار فرهنگی به تنهایی تاثیرگذار نبوده و باید با الگو گیری از امام حسین علیه السلام مبارزه با فرهنگ سازان منکر را در دستور کار خود قرار دهیم.

حجت الاسلام مومنی ادامه داد: با فرهنگ سازی می توان جهت پیشگیری از ابتذال و بی بند و باری و ترویج فرهنگ فساد و تبدیل معروف ها به منکرات مبارزه کنیم.

این مقام مسئول با بیان یانکه پیام امام حسین در جهت توسعه فرهنگ معروف ها گام موثری برداشت، گفت: ترویج همه خوبی ها امر به معروف و نهی از منکر و نماز و فعالیت در عرصه های مختلف سبب ترویج فرهنگ دینی و مذهبی در جامعه می شود.