گوجه فرنگی فارس دردی از بازاردوا نکرد/تولید فارس کفاف استان راهم نداد

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند ماه اخیر قیمت گوجه فرنگی در سطح کشور به چندین برابر معمول خود افزایش یافته است. کمبود عرضه باعث شده که قیمت گوجه فرنگی از خیلی از میوه ها نیز پیشی بگیرد.

در این بین تنها چند استان هستند که بار تولید گوجه فرنگی مورد نیاز کشور را به دوش گرفته اند.

در این زمان، شهرستان های جنوبی استان فارس از جمله لار، لامرد و مهر، از جمله مناطقی هستند که سهمی هر چند اندک در تولید گوجه فرنگی مورد نیاز کشور ایفا کرده اند.

از طرفی اگرچه استان فارس در حال حاضر در زمره تولید کنندگان گوجه فرنگی کشور محسوب می شود، ولی در بازار خود با کمبود این محصول کشاورزی مواجه شده است.

استان فارس با تولید خارج از فصل این محصول سعی دارد نیاز برخی از استانهای کشور را برطرف کند اما این تولیدات هنوز نتوانسته منجر به تعادل قیمتها شود و از طرفی در خود استان فارس نیز قیمتها مانند سایر استانهای کشور سیر صعودی خود را طی کرده است.

کارشناس سبزی و صیفی جهاد کشاورزی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: استان فارس با تولید سالانه ۲۷ درصد گوجه فرنگی مورد نیاز کشور، مقام اول تولید گوجه فرنگی کشور را داراست.

کاووس نجفی با بیان اینکه عمده تولیدات گوجه فرنگی فارس مربوط به شش ماه اول سال است و در شش ماه دوم در مقایسه با آن تولیدات زیادی وجود ندارد، یادآور شد: در سال زراعی ۹۲ – ۹۳ سطح زیر کشت گوجه فرنگی استان ۲۷ هزار هکتار بوده است که تولیدات حاصل از آن ۵۰ تن در هکتار بوده است که در نتیجه آن بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گوجه فرنگی تولید شد.

وی با اشاره به اینکه از اوایل آذرماه برداشت زمستانه گوجه فرنگی فارس آغاز شده است، گفت: تولیدکنندگان برداشت های این فصل شهرستان های لار، لامرد و مهر هستند که در مجموع هزار و ۶۵۰ هکتار سطح زیرکشت گوجه فرنگی داشته اند.

کارشناس سبزی و صیفی جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در حال حاضر برداشت از ۵۰۰ هکتار از این مقدار در حال انجام است و تاکنون ۲۰ هزار تن گوجه برداشت شده است.

نجفی افزود: کشت زمستانه در ماه های مرداد، شهریور و مهر انجام و برداشت آن از اوایل آذرماه آغاز شده است.

وی گفت: معمولا گوجه فرنگی های درجه یک استان فارس به شهرهای بزرگ دیگر در کشور فرستاده می شود و اغلب گوجه فرنگی های درجه دو و درجه سه به مصرف داخل استان می رسد.

کارشناس سبزی و صیفی جهاد کشاورزی فارس گفت: حدود پنج سال قبل فارس در آذرماه تولید گوجه فرنگی نداشت ولی طی سال های اخیر با جلو انداختن زمان کشت زمستانه، امکان برداشت گوجه فرنگی در این ماه فراهم شد.

نجفی اظهار داشت: تولیدکنندگان فعلی گوجه فرنگی بازار کشور استان های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و جنوب استان فارس هستند.

ارسال گوجه فرنگی به استانهای دیگر و همچنین وجود ضایعات در این محصول باعث شد استان فارس دچار کمبودهایی در این بخش شود. وی اضافه کرد: شهرستان های لار و مهر به ترتیب ۶۰۰ هکتار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی زمستانه را دارند و مابقی هزار و ۶۵۰ هکتار نیز مربوط به لامرد است.

کارشناس سبزی و صیفی جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به افزایش قیمت گوجه فرنگی در نتیجه کاهش محصول موجود در بازار، بیان کرد: طی ۲۰ روز آینده با توجه به اینکه برداشت گوجه فرنگی از سطوحی بیشتر انجام می گیرد، قیمت گوجه فرنگی متعادل تر خواهد شد.

همچنین رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "چرا با وجود اینکه فارس در حال حاضر یکی از تولیدکنندگان گوجه فرنگی کشور محسوب می شود، اما قیمت این محصول در بازار خود استان نیز گران است؟"، گفت: مصرف سالانه گوجه فرنگی در استان ۲۴۰ هزار تن و مصرف ماهانه آن ۲۰ هزار تن است و در حالی که از اوایل آذرماه ۲۰ هزار تن گوجه فرنگی در استان تولید شده است، ارسال بخشی از این مقدار به دیگر استان ها و همچنین وجود ضایعات در آن، باعث شده که داخل استان با کمبود های جزئی این محصول مواجه شده و قیمت ها افزایش یابد.

صمد رنجبری ادامه داد: این مقدار جزئی کمبود در بازار گوجه فرنگی استان حس می شود و با افزایش تقاضا قیمت ها بالاتر می رود.

وی تاکید کرد: معمولا هر سال در دی ماه با کاهش محصول موجود در بازار، قیمت گوجه فرنگی دست خوش افزایش و نوسانات می شود ولی پس از مدتی با سرازیر شدن محصول به بازار، این مشکل رفع می شود.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید گوجه فرنگی چندان مبتنی بر درآمد نیست، بیان کرد: اگرچه درآمد حاصل از گوجه فرنگی در استان مناسب است ولی نگاهی که به آن وجود دارد بیشتر تلاش در راستای تامین نیاز غذایی مردم است.

رنجبری با اشاره به اینکه براساس تحقیقات انجام شده قیمت گوجه فرنگی در دی ماه دستخوش نوساناتی می شود، اظهار داشت: باید سعی کرد که تاریخ کشت به گونه ای تنظیم شود که با به دست آوردن محصول در دی ماه، از ایجاد نوسان در قیمت ها جلوگیری کرد.

وی با عنوان اینکه همواره بین قیمتی که کشاورز محصول خود را به فروش می رساند و قیمتی که مصرف کننده آن را خریداری می کند تفاوت و افزایشی حدود سه درصدی مشاهده می شود، گفت: راه حل این موضوع این است به سمت عرضه مستقیم محصول حرکت کنیم و تا جایی که امکان دارد واسطه های غیرضروری را بین تولیدکننده و مصرف کننده، حذف کنیم.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی افزود: کمتر شدن فاصله تولید کننده و مصرف کننده به سود هر دو طرف خواهد بود.

رنجبری عنوان کرد: عوامل بازار باید سعی کنند با کمک یکدیگر این امر را محقق کنند.