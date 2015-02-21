مصطفی دارایی نژاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی در میدان بارفروشان به ۳۰۰ تومان رسیده است، اظهار داشت: تولید بسیار زیاد علت این مساله است و متاسفانه در حال حاضر همه کشاورزان از شرایط به‌وجود آمده نالان هستند.

وی با اشاره به اینکه تولید این محصول ۳ برابر سال گذشته است، اضافه کرد: هم اکنون حتی کارخانجات نیز این محصول را خریداری نمی‌کنند و بارها روی دست کشاورزان مانده است.

دارایی نژاد افزود: کشت برخی محصولات کشاورزی یک سال زیاد و دورریز می‌شود و سال بعد کشت آنقدر کم است که قمیت آن به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد.

وی اضافه کرد: الان مسئولان کجا هستند؟ چه کسی پاسخگوی مشکل پیش آمده است؟ الان که کسی گوجه فرنگی را نمی‌خرد، حتی دلالان نیز آن را نمی‌خرند، با شرایط پیش آمده کشاورزانی که زیان دیده‌اند سال دیگر کشت نمی‌کنند و آن زمان قیمت گوجه فرنگی به ۵ هزار تومان می‌رسد.

دارایی‌نژاد با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی ادعای حمایت از تولید را دارد، گفت: این وزارت‌خانه باید با مسئولان اتحادیه بارفروشان و کارشناسان دیگر تبادل نظر و بحث کند تا در نهایت میزان تولید را با توجه به نیاز داخل و صادرات مشخص نماید، ما باید الگوی کشت مناسب داشته باشیم.

وی افزود: نبود الگوی کشت مناسب سبب بروز چنین مشکلاتی شده، به عنوان مثال یک کشاورز بوشهری اقدام به کشت ۳۰۰ هکتار گوجه فرنگی کرده، این میزان بسیار زیاد و اصلا خلاف است.