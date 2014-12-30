مطالبه 16ماه عملکرد دولت در شبکه ملی اطلاعات/ فقط یک گزارش ارائه شد

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزام قانونی برای پیاده سازی این پروژه ملی در کشور اظهار داشت: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی، گزارشی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه داد.

وی با بیان اینکه این موضوع در حد ارائه یک گزارش بود و هنوز تصمیم گیری نهایی و جمع بندی برای آن انجام نشده است افزود: با اتمام تکالیف اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه، می توان در مورد پروژه شبکه ملی اطلاعات تصمیم گیری کرد و قرار است این وزارتخانه به اقدامات خود ادامه دهد.

این عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در مورد اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر تاخیر 10 ساله اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات که 9 سال آن مربوط به این وزارتخانه نمی شود و باید از دولتهای گذشته آن را مطالبه کرد، افزود: بخشی از این اظهارات صحیح است اما آنچه که شورایعالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات مطالبه خواهد کرد مربوط به فعالیت 16 ماه اخیر آقای واعظی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم است.

وی گفت: شورایعالی فضای مجازی تاخیرات و عدم پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات از 16 ماه قبل تاکنون براساس تعهدات و انتظارات، مطالبه خواهد کرد.

جلیلی افزود: سخنگو و دبیر شورایعالی فضای مجازی باید در زمینه پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، بررسی لازم را به عمل آورد و اعضا را در جریان بگذارد.

وی با انتقاد از اینکه قرار بود هر دو هفته یک بار جلسه شورایعالی فضای مجازی تشکبل شود، ادامه داد: این انتظار تاکنون محقق نشده است.

این عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در مورد وضعیت پیوست فرهنگی موبایل نیز گفت: شنیده شده که دولت و مرکز ملی فضای مجازی این پیوست را آماده کرده اند اما هنوز در دستور کار شورایعالی فضای مجازی قرار نگرفته است.

به گزارش مهر، اوایل هفته جاری رئیس کمیته مخابرات مجلس از عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای شبکه ملی اطلاعات و تاخیری که این پروژه با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه داشته انتقاد کرد.

در این زمینه محمود واعظی وزیر ارتباطات در دفاع از عملکردش در خصوص عقب ماندگی شبکه ملی که 10 سال از آغاز آن می گذرد، گفت: این شبکه قرار بود در دو سال اول تعریف آن راه اندازی شود اما تا سال گذشته از سوی دولت های قبل در حد حرف باقی ماند؛ گناه این دولت این است که خودش گفته شبکه ملی اطلاعات را در اولویت برنامه قرار داده است و از همان زمان که طراحی اولیه را آغاز کردیم مدام به ما انتقاد می شود که از برنامه عقب هستید و این در حالی است که کسانی که موظف بودند این پروژه را انجام دهند سکوت کردند؛ اگر 9 سال این پروژه عقب است مربوط به این دولت نمی شود ما کاری با آنچه که روزنامه ها می نویسند نداریم و به دنبال اجرای شبکه ملی اطلاعات هستیم.

واعظی گفت: کند بودن پروژه شبکه ملی اطلاعات طبیعی است و خدمات آن باید آرام آرام به مردم ارائه شود که هم اکنون نیز این پروژه در قم آغاز شده و پس از آن در چند مرکز استان به اجرا در می آید.