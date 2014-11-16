ارزیابی پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات/ راه اندازی شبکه ملی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری با حضور در برنامه خبری ساعت 14 شبکه یک سیما مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی فضای مجازی را تشریح کرد.

وی در خصوص مباحث بیستمین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: فضای مجازی امتداد زندگی واقعی انسان است و همه عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در آن فضا در بر می گیرد بنابراین همان هنجارهایی که در زندگی واقعی ما وجود دارد باید در فضای مجازی براساس ارزش های اسلامی - ایرانی نیز حاکم شود.

انتظاری افزود:هر جامعه ای ارزش های خود را در این فضا حاکم کرده و ما در واقع به دنبال ساماندهی فضای مجازی مطلوب هستیم که یکی از ابعاد فضای مجازی مطلوب، فیلترینگ هوشمند است.

وی تاکید کرد: در فضای مجازی مطلوب یکسری ابعاد ایجابی مانند آموزش به خانواده ها، آموزش های عمومی و توانمند سازی برای استفاده مفید همه از فضای مجازی وجود دارد و بخش دیگر، فیلترینگ هوشمند است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی اعلام کرد: نرم افزارهای قدیمی که در حوزه فیلترینگ بودند عمدتا در رابطه با آن بخشی که نامناسب تشخیص می دادند کل سایت و یا کل آدرس سایت را مسدود می کردند اما سیستم فیلترینگ هوشمند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد شده عبارتست از نرم افزاری که فقط آن بخش نامطلوب را مورد بررسی قرار داده و حذف می کند تا مابقی سایت که مفید است مورد استفاده کاربران قرار گیرد. به این ترتیب کاربران به همه اطلاعات مفیدی که مورد نیازشان است دسترسی پیدا می کنند و راندمان بهره برداری در این فضا فوق العاده بالا می رود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نرم افزارهای مدرنی وجود دارد که در کشور هم چند مرکز هستند که بر روی آن کار می کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درخصوص راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، سرعت و هزینه این شبکه و همچنین این ابهام که آیا با راه اندازی این شبکه دسترسی به اینترنت قطع خواهد شد، گفت: شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور است و خیلی طبیعی است که ما تمام اطلاعات زندگی داخلی کشور خود را در داخل میزبانی کنیم و گردش اطلاعات در داخل باشد و نیازهای داخلی در داخل برطرف شوند.

وی اظهار داشت: معنای شبکه ملی اطلاعات این است که ما تمام اطلاعات مورد نیاز زندگی روزمره خود را به جای این که در خارج از کشور میزبانی کنیم و همه اطلاعات در داخل تولید، ارایه و میزبانی شده و یک ارتباط سهل، مطمئن و پایدار و ارزان برای همه آحاد جامعه ایجاد شود که بر همین اساس اینترنت کماکان ارتباطاتش سرجای خود باقی است.

انتظاری افزود: گزارش پیشرفت این شبکه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و با توجه به اهمیتی که این پروژه برای نظام و دولت دارد تمام اعضا بر روی آن اظهار نظر جدی داشتند و مرکز ملی فضای مجازی را موظف کردند که گزارش های پیشرفت این پروژه را ارزیابی کند و انطباق آن با مصوبات شورای عالی فضای مجازی را به این شورا گزارش دهد تا انشاالله شاهد این باشیم که هر چه سریعتر این شبکه در کشور ایجاد شود.

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: کشورهای پیشرفته دنیا در حال ساماندهی شبکه ملی اطلاعات خود هستند و با وجود این که در ایران 10 سال است که این موضوع مطرح شده اما کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین خیلی سریعتر جلو می روند که این مهم هم منافع اقتصادی و هم منافع ملی در پی دارد.