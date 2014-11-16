تغییر مجدد نام یک پروژه ملی/ شبکه ملی "ارتباطات" جای "اطلاعات" را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در بیستمین جلسه شورایعالی فضای مجازی که شب گذشته به ریاست رئیس جمهور، سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا برگزار شد، بر اجرایی و عملیاتی شدن "شبکه ملی ارتباطات به عنوان اینترانت" و نیاز کشور تاکید شد و حسن روحانی اعلام کرد که باید با برطرف کردن نواقص، امکانات این شبکه را هر چه سریع‌تر در اختیار مردم قرار داد.

این درحالی است که پس از اعلام تعابیری همچون اینترنت ملی، شبکه ملی اینترنت، از سال 84 تاکنون، نام این پروژه ملی در سالهای اخیر به شبکه ملی اطلاعات تغییر یافته بود.

شب گذشته پایگاه اطلاع رسانی دولت dolat.ir و سایت خبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ict.gov.ir به عنوان سایت رسمی این وزارتخانه، در تشریح برگزاری این جلسه، اعلام کردند: رئیس جمهور توسعه و پیشرفت "شبکه ملی ارتباطات (اینترانت )" را حرکتی خوب و ارزشمند توصیف و بر ضرورت صیانت از فرهنگ و حفاظت از "شبکه ملی ارتباطات" تاکید کرد و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا در هر مرحله از اجرای "شبکه ملی ارتباطات"، گزارشی به اعضا به منظور نظارت ارائه کند.

براساس این اعلام رئیس جمهور با تأکید بر اینکه "شبکه ملی ارتباطات" علاوه بر درآمدزا بودن می‌تواند در کشور ایجاد اشتغال کند، اظهار داشت: بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای "شبکه ملی ارتباطات" سهیم باشند و این شبکه باید علاوه بر دسترسی سریع و قیمت رقابتی، دارای جاذبه به منظور برآورده کردن نیازهای زندگی روزمره و درخواست‌های کاربران در حوزه‌های علمی و فرهنگی باشد.

تغییر نام پروژه شبکه ملی اطلاعات به اینترانت در حالی اتفاق می افتد که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولتهای نهم و دهم تمامی تلاششان این بود که این سوءبرداشت از تعریف پروژه ای به معنی اینترانت داخلی و نیز شبکه ای که جایگزین شبکه اینترنت جهانی شود را برطرف کنند.

حال با گذشت بیش از 9 سال از تعریف پروژه ای که به موازی شبکه اینترنت بتواند نیاز کشور به محتوای داخلی را تامین کند هنوز نه تنها بر سر تعاریف اولیه و برنامه زمان بندی آن اجماع واحدی وجود ندارد بلکه هنوز هم نام مشخص و ویژگیهای کاربردی آن مشخص نیست.

به گزارش مهر، شورایعالی فضای مجازی در بهمن ماه سال 92 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده بود برنامه زمان بندی برای عملیاتی شدن "شبکه ملی اطلاعات" ارائه دهد.

برنامه پنجم توسعه کشور که کمتر از دو سال از آن باقی مانده است نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف به راه اندازی این شبکه و دسترسی 60 درصد کاربران ایرانی به این شبکه با دسترسی پرسرعت کرده است.