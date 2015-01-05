تفاهم نامه آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی قزوین امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تفاهم نامه همکاری بین این دو دستگاه اجرایی برای بهبود وضعیت بهداشتی و سلامت روانی دانش آموزان استان فراهم می شود.

این تفاهم نامه در هفت ماده و ۳۹ بند تهیه شده و ۱۳ برنامه عملیاتی در مدت سه سال را اجرایی خواهد کرد.

معاینات غربالگری، آهن یاری و آموزش تغذیه سالم دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و دوم، اجرای طرح مبارزه با پدیکلوز در مدارس، نظارت بر بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس، نظارت بر پایگاه تغذیه سالم مدارس، حضور کارشناسان در مدارس و تشکیل جلسه برای آموزش دانش آموزان واولیاء آنها در خصوص سلامت، آموزش و بهداشت دهان و دندان دانش آموزان، طرخ سنجش نوآموزان، انجام برنامه های آموزشی در خصوص امنیت غذایی و مصرف منطقی دارو در مخیط های آموزشی، نظارت بر وضعیت سلامت شیر رایگان مدارس، انجام معاینات غربالگری کارکنان، انجام برنامه پایش ادواری ید ادرار دانش آموزان لبتدایی از پروژه های طرح جامع سلامت استان در انجام تفاهم نامه امضاء شده بین آموزش و پرورش و د انشگاه علوم پزشکی قزوین است.

این تفاهم نامه را سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و منوچهر حبیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین امضاء کردند.