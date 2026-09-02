تله قاچاقچیان چوب در لوداب ناکام ماند؛توقیف کامیون حامل چوب قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسویان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق در بخش لوداب خبر داد و اظهار کرد: این محموله با هوشیاری و رصد مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی پس از دریافت مجوز حمل چوب‌آلات باغی، اقدام به بارگیری چوب درخت چنار در قسمت زیرین محموله و پوشاندن آن با چوب‌آلات دارای مجوز کرده است، موضوع در دستور کار ویژه یگان حفاظت منابع طبیعی استان قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مأموران پاسگاه منابع طبیعی بخش لوداب با پایش مستمر محل دپوی چوب، کامیون مورد نظر را هنگام خروج از شهر لوداب شناسایی و متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی دقیق از کامیون و تطبیق محموله با پروانه حمل مشخص شد مقداری چوب درخت چنار در قسمت زیرین بار، خارج از مفاد پروانه حمل بارگیری شده است.

موسویان با بیان اینکه حمل و جابه‌جایی چوب خارج از ضوابط و مجوزهای قانونی مشمول عنوان قاچاق است، گفت: این اقدام بر اساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری قانونی می‌شود.

وی افزود: کامیون حامل محموله پس از هماهنگی با مقام قضایی برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و پرونده نیز در حال رسیدگی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با استفاده از نیروهای حفاظتی، گشت‌های میدانی و پایش مستمر، اجازه سوءاستفاده از مجوزهای قانونی برای حمل و جابه‌جایی چوب غیرمجاز را نخواهد داد.

وی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک به قطع، حمل و قاچاق چوب را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.