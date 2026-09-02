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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۸

تله قاچاقچیان چوب در لوداب ناکام ماند؛توقیف کامیون حامل چوب قاچاق

تله قاچاقچیان چوب در لوداب ناکام ماند؛توقیف کامیون حامل چوب قاچاق

یاسوج- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق در لوداب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسویان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق در بخش لوداب خبر داد و اظهار کرد: این محموله با هوشیاری و رصد مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی پس از دریافت مجوز حمل چوب‌آلات باغی، اقدام به بارگیری چوب درخت چنار در قسمت زیرین محموله و پوشاندن آن با چوب‌آلات دارای مجوز کرده است، موضوع در دستور کار ویژه یگان حفاظت منابع طبیعی استان قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مأموران پاسگاه منابع طبیعی بخش لوداب با پایش مستمر محل دپوی چوب، کامیون مورد نظر را هنگام خروج از شهر لوداب شناسایی و متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی دقیق از کامیون و تطبیق محموله با پروانه حمل مشخص شد مقداری چوب درخت چنار در قسمت زیرین بار، خارج از مفاد پروانه حمل بارگیری شده است.

موسویان با بیان اینکه حمل و جابه‌جایی چوب خارج از ضوابط و مجوزهای قانونی مشمول عنوان قاچاق است، گفت: این اقدام بر اساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری قانونی می‌شود.

وی افزود: کامیون حامل محموله پس از هماهنگی با مقام قضایی برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و پرونده نیز در حال رسیدگی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با استفاده از نیروهای حفاظتی، گشت‌های میدانی و پایش مستمر، اجازه سوءاستفاده از مجوزهای قانونی برای حمل و جابه‌جایی چوب غیرمجاز را نخواهد داد.

وی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک به قطع، حمل و قاچاق چوب را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.

کد مطلب 6935065

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