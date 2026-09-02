به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه نتوانست حمایت تمامی رهبران مالی گروه ۲۰ را علیه کشورهای صادرکننده کالاهای ارزان به دست آورد.
رویترز نوشت: نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ بر چین متمرکز بود و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت هشدارهای او به دیگر شرکای تجاری در سال گذشته درباره اینکه افزایش تعرفههای آمریکا موجب سرازیر شدن کالاهای چینی به بازارهای آنها خواهد شد، درست از آب درآمده است.
او در یک نشست خبری گفت: «ما معتقدیم اقتصادهای مبتنی بر سیاستهای غیرمتکی بر سازوکار بازار که جریان بیپایانی از صادرات ارزان را به بازارها سرازیر میکنند، پایدار نیستند.»
در بیانیه رئیس گروه ۲۰ که در پایان این نشست منتشر شد، آمده است شرکتکنندگان، بهجز چین، توافق کردند کشورها باید سیاستهای غیرمتکی بر سازوکار بازار را که موجب تشدید نابسامانی اقتصادی میشوند، حذف کنند.
در این بیانیه آمده است: بهویژه، کشورهایی که دارای مازادهای خارجی بیش از حد و پایدار هستند، باید عوامل ایجادکننده اختلالی را که مصرف داخلی را محدود میکنند و موجب اتکای بیش از حد به صادرات برای رشد اقتصادی میشوند، برطرف کنند.
نشست دو روزه وزیران دارایی که در آن تفاوتهایی در لحن میان آمریکا بهعنوان میزبان و برخی کشورهای اروپایی مشاهده شد، در شرایطی برگزار شد که بازارهای اوراق قرضه جهان با نگرانی درباره افزایش سطح بدهیها و فشارهای تورمی با موج فروش مواجه بودند.
کشورهای اروپایی و کانادا از حضور روسیه در این نشست ابراز نارضایتی کردند. روسیه که به دعوت میزبان آمریکایی در این نشست حضور یافت، نخستین بار از زمان حمله این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ در چنین سطحی از نشستهای مالی گروه ۲۰ شرکت کرد.
افزایش گسترده صادرات چین، آمریکایی ها و اروپایی ها را نگران کرده است. چین در شرایطی که تقاضای داخلی آن برای مدت طولانی ضعیف بوده، تمرکز خود را بر صادرات خودروهای برقی، نیمهرساناها و دیگر کالاها افزایش داده است. صادرات کل چین در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۹ درصد افزایش یافت و همین امر موجب افزایش درخواستها در اروپا برای اعمال محدودیتهای شدیدتر بر واردات کالاهای چینی شده است.
چین، بهعنوان یکی از اعضای گروه ۲۰، تمایل اندکی برای پذیرش درخواستهای دیرینه درباره کاهش یارانههای صنعتی و ایجاد توازن مجدد در اقتصاد خود نشان داده است. ارزش یوان نیز بر اساس بسیاری از معیارها همچنان پایینتر از سطح واقعی ارزیابی میشود.
مازاد تجاری چین در تجارت کالا با اتحادیه اروپا در سال گذشته به ۳۶۰.۶ میلیارد یورو رسید که ۱۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ بود و این رقم در سال جاری نیز افزایش یافته است.
چین همچنین از تسلط خود بر فرآوری مواد معدنی حیاتی بهعنوان اهرم فشار استفاده کرده است. پکن در آوریل ۲۰۲۵ محدودیتهایی را بر صادرات عناصر نادر خاکی اعمال کرد؛ اقدامی که در واکنش به تعرفههای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، انجام شد و شرکتهای غیرآمریکایی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، اواخر روز دوشنبه گفت به همتایان خود در گروه ۲۰ اعلام کرده است که محدودیتهای خودسرانه صادرات مواد معدنی حیاتی به اقتصاد جهانی آسیب میزند. این موضوع نیز در بیانیه رئیس گروه ۲۰ گنجانده شد.
در بیانیه آمده است: «ما از کشورها میخواهیم از اعمال محدودیتهای غیرضروری بر صادرات خودداری کنند تا اطمینان حاصل شود زنجیرههای تأمین جهانی همچنان بهطور عادی فعالیت میکنند.»
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