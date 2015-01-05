برداشت ۹۰ هزارتن گوجه فرنگی از مزارع هشت بندی/ هشدار در خصوص آفت مینوز

عون نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برداشت گوجه فرنگی از اراضی کشاورزی منطقه هشت بندی بیان داشت: تولید محصول گوجه فرنگی در منطقه هشت بندی شهرستان میناب هم به صورت نشاء و هم به صورت دستی انجام می پذیرد و تولید گوجه فرنگی به صورت نشاء در محیط های سر بسته از اوایل مرداد ماه آغاز می شود و در اواسط شهریور ماه نشاء تولید شده به زمین های آماده کشت انتقال داده می شود و محصول دستی گوجه فرنگی همزمان با کشت خیار سبز در اواخر شهریورماه آغاز می شود. برداشت این محصول از اواسط دی ماه آغاز و تا ادیبهشت ماه ادامه دارد.

نکویی گفت: امسال بیش ۳ هزار هکتار از اراضی منطقه هشت بندی به کشت محصول گوجه فرنگی اختصای دارد.

وی عنوان کرد: متوسط عملکرد برداشت گوجه فرنگی ۳۰ تن در هکتار است که پیش بینی می شود بیش از ۹۰ هزار تن از اراضی این منطقه محصول گوجه فرنگی برداشت شود.

نکویی عمده مناطق کشت محصول گوجه فرنگی در هشت بندی مناطقی چون شهر هشت بندی، دهستان چراغ آباد، روستاهای مجتمع امام، حجت آباد، چاه غربال، توکهور، انجیرک، هشت بندی دو و بندک عنوان کرد.

وی گفت: عمده محصول برداشتی به استان های تهران، اصفهان، تبریز و مشهد ارسال می گردد و در زمان های که مرز باز باشد این محصول به کشورهای عراق و روسیه نیز صادر می شودد.

وی اظهارداشت: خوشبختانه امسال تا این جای کار کیفیت محصول خوب بوده است ولی تنها نگرانی ما و کشاورزان آفت پروانه مینوز است.

مسئول جهاد کشاورزی هشتبندی افزود: به دلیل اینکه امسال شدت سرمای سال گذشته را نداریم امکان طغیان آفت مینوز خیلی زیاد است و احتمال شیوع این آفت از بهمن ماه تا پایان زمان برداشت محصول است.

نکویی تصریح کرد: به کشاورزان هشدار می دهم که از آمادگی این را داشته باشند که آفت پروانه مینوز آفتی محلک و طغیان گر است و از هم اکنون آمادگی مقابله با آن را داشته باشند و با تله های فرمون این آفت را ردیابی کنند و چنان چه تراکم این آفت در هکتار زیاد بود از هم اکنون به فکر مقابله با آن باشند.

وی ادامه داد: کلاس های ترویجی کشاورزان از سوی جهاد کشاورزی با جدیت در حال برگزاری است و اطلاع رسانی مناسب در حال انجام است و از کشاورزان درخواست داریم در این کلاس ها شرکت کنند.

مسئول جهاد کشاورزی هشت بندی در خصوص ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوی کشاورزی در هشت بندی گفت در سفر استاندار هرمزگان به هشت بندی مصوب شد که کسانی توانایی ایجاد این مراکز را دارند جهاد کشاورزی اسامی آنها را به استانداری و جهاد استان ارسال کند و جهاد کشاورزی هشتبندی اسامی افراد توانمند و متقاضی ایجد صنایع تبدیلی گوجه فرنگی را به جهاد کشاورزی استان و استاندار ارسال کرده است و همچنین ادارات مربوطه نظیر جهاد کشاورزی، امور اراضی، صنعت و معدن، آب و برق همکاری و تلاش دارند که ناحیه صنعتی را راه اندازی کنند و ایجاد ناحیه صنعتی در منطقه در مراحل اولیه و استارت کار قرار دارد.