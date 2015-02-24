آمادگی کارخانه ها برای خرید ۶۰ هزار تن گوجه فرنگی کشاورزان میناب

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حیدری پوری عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات کشاورزان گوجه کار هشت بندی که با حضور کارشناسان سازمان مدیرییت و برنامه ریزی کشور شعبانی و خدا بخشی در محل بخشداری و با حضور نمایندگان کشاورزان و بخشدار تشکیل شد با تقدیر و تشکر از کشاورزان فهیم هشتبندی گفت این مردم این منطقه نقش بسزایی در تامین محصولات کشاورزی در سطح استان و کشور دارند.

حیدری پوری گفت: در چند روز اخیر با مساعدت و پیگیری سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی دیداری با دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت گرفت. در این جلسه مسائل و مشکلات گوجه کاران استان هرمزگان به استحضار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رساندیم که با دستور ویژه دکتر نوبخت در جهت رفع مشکل کشاورزان دو نفر از کارشناسان این سازمان جهت ارزیابی وضعیت کشاورزان از نزدیک رساندند که از روند تولید گوجه فرنگی بازدید به عمل آمد.

حیدری پوری در ادامه گفت: متاسفانه ما متولیان کشاورزی در مجموعه جهاد کشاورزی در ادوار گذشته آنچنان که شاید و باید نتوانستیم شرایط را در گذشته به مرحله ای برسانیم که به صورت هماهنگ ضمن اینکه دغدغه تولید را داشته باشیم در بخش بازار خیالمان راحت باشد.

لزوم بازاریابی محصولات کشاورزی

وی گفت: بر اساس رسالت همیشگی که به ما محول شده همکاران ما در همه بخش های جهاد کشاورزی دغدغه تولید را دارند. در بحث بازار به دلیل اینکه ورودی کالا به بازار در مجموعه اختیارات سایر وزارتخانه هاست این هماهنگی لازم تاکنون ایجاد نشده که به دنبال ایجاد این هماهنگی هستیم.

وی عنوان کرد: تا زمان فراهم شدن این هماهنگی های لازم از کشاورزان درخواست دارم به ویژه از نمایندگان آنها و مسئولان جهاد در سطح شهرستان و منطقه که ما راهی جزء این نداریم که به سمت تنوع کشت محصولات کشاورزی برویم.

به گفته حیدری پوری، دغدغه های که کشاورزان دارند ما را نیز نگران کرده که خدای نکرده کشاورزان دچار رکود ورشکستکی شوند که با وجود مشکلات مختلف در بخش کشاورزی از جمله خشکسالیهای مستمر و بیماری جاروک جادوگر که داشتیم عدم فروش محصولات کشاورزی به مشکلات ما اضافه خواهد شد.

حیدری پوری خاطرنشان کرد: پیگیری های که در سطح کشور و استان داشتیم شرایطی پیش آمد که با دوتن از کارشناسان تولیدات گیاهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مغز متفکر برنامه ریزی کشور هستند از مزارع گوجه فرنگی و میدان تربار در هشت بندی بازدید داشته باشیم که بر اساس مستند سازی که انجام خواهند داد بتوانیم زحمات کشاورزان را به سمع و نظر دکتر نوبخت و معاونان برسانیم و بتوانیم با پیشنهادی که وزیر جهادکشاورزی به مهندس نوبخت داده اند در بحث صادرات محصولات کمکی به صادرکنندگان بکنیم و در ازای هر کیلو به مشابه سیب زمینی ۱۵۰ تومان مشوقات لازم را در امر صادرات به صادر کننده هم تعلق بگیرد.

اختصاص یارانه حمل و نقل به محصولات کشاورزی

وی در زمینه تامین هزینه های انتقال محصول به محل فروش گفت: در این باره پیشنهاد داده شد که به ازای هر کیلو ۲۵۰ تومان با کمک سازمان مدیریت و برنامه یزی کشور هزینه حمل این محصول را به بازار مصرف از طریق اعتبار یارانه ای تامین کنیم.

وی بیان داشت: با ارائه این گزارش به دکتر نوبخت بتوانیم مانند سایر استان های کشور که از این اعتبارات در شرایط اضطراری استفاده می کنند از این امکانات مشابه برای کشاورزان هرمزگانی استفاده کنیم. با تامین اعتبار هزینه حمل محصول تعاون روستایی در زمینه خرید محصولات و انتقال انها به بازار فروش وارد خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با در خواست از کشاورزان گفت: دولت در شرایط فعلی که از نظر مالی با مشکل روبروست ولی در ۱۳ الی ۱۴ محصول با مصوبه هئیت وزیران خرید تضمینی دارد.

وی اظهارداشت: با توجه به شناختی که از منطقه هشتبندی، رودان، جغین و حومه شهرستان میناب دارم شرایط کشت محصولات با خرید تضمینی در این مناطق وجو دارد و باید به این سمت حرکت کنیم تا بتوانیم به سمت تنوع کشت محصولات برویم که در این صورت هم دغدغه کشاورزان رفع خواهد شد و هم جهاد می تواند به صورت رسمی اعلام کند که آمادگی خرید تضمین محصولات را دارد.

وی عنوان کرد: با برنامه ریزی که صورت خواهد گرفت کشت های جایگزین را وراد منطقه خواهیم کرد تا بتوانیم سطح زیر کشت پیاز و گوجه فرنگی را کاهش دهیم تا دغدغه فروش کشاورزان در زمینه تولید محصولات رفع شود.

وی گفت: دغدغه های کشاورزان را مسئولان جهاد استان نیز دارند و پیگیر آن هستیم که بتوانیم با برنامه ریزی های مدون این مشکلات را مرتفع کنیم.

رئیس جهاد کشاوری استان هرمزگان گفت: تا زمانی که گزارش این سفر نهایی شود باید کشاورزان سعه صدر داشته باشند و اگر بازار فروش مناسب شد اقدام به فروش محصولات کنند در غیر این صورت چند روزی سطج برداشت را کاهش دهند تا بتوانی از طریق تعاون روستایی در زمینه خرید محصولات وارد عمل شویم.

وی گفت کارخانه ربع اصفهان آمادگی خرید ۶۰ هزارتن گوجه فرنگی را در صوت تامین اعتبار هزینه حمل محصول از محل تولید تا کارخانه را دارد که امیدواریم با تامین این اعتبار بتوانیم این مشکل را بر طرف کنیم.