به گزارش خبرگزاری مهر، مراسمهای اعطای جایزه ثبوتی-خواجهپور و برنامههای سـال جــهانی نــور و تکـنولـوژیهـای وابســته به آن در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار می شود.
مراسمهای اعطای جایزه ثبوتی-خواجهپور و برنامههای سـال جــهانی نــور و تکـنولـوژیهـای وابســته به آن روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (24 و 25 دی) در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار خواهد شد.
به پاس خدمات دکتر یوسف ثبوتی و دکتر محمدضا خواجهپور و در جهت گسترش علوم کشور و به ویژه تاسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، گروهی از اعضای هیات علمی این دانشگاه، جایزهای با عنوان «جایزه ثبوتی- خواجه پور» بنیان گذاشتهاند.
جایزه به پژوهشگران جوان و برجسته ساکن ایران در رشتههای علوم پایه اعطاء میشود. اولین دوره جایزه به رشتههای فیزیک، ریاضی و علوم رایانه و دومین دوره که در سال 94 برگزار خواهد شد به رشتههای شیمی، علوم زمین و علومزیستی اختصاص خواهد داشت.
مراسم اولین دوره اعطای جایزه روز چهارشنبه 24 دی ماه 1393 از ساعت 14 تا 17 در محل آمفی تئاتر دانشگاه برگزار خواهد شد.
در این مراسم سه نفر از پژوهشگران برتر دارای سن کمتر از چهل سال در رشتههای فیزیک، ریاضی و علوم رایانه که توسط کمیتههای تخصصی و هیات امنای جایزه انتخاب شدهاند، معرفی و جوایزی از جمله مدال و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
مراسم افتتاحیه برنامههای سـال جــهانی نــور و تکـنولـوژیهـای وابســته به آن که در طول سال 2015 میلادی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار خواهد شد، در روز پنجشنبه 1393.11.02 ساعت 9:30 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار خواهد شد.
