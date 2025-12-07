  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

استاد دانشگاه شریف برنده جایزه ملی ثبوتی–خواجه‌پور ۱۴۰۳ شد

استاد دانشگاه شریف برنده جایزه ملی ثبوتی–خواجه‌پور ۱۴۰۳ شد

برندگان نهمین دوره جایزه ثبوتی-خواجه‌پور در سال ۱۴۰۳ اعلام شدند، در این میان جایزه علوم کامپیوتر به دکتر محمدحسین رهبان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، هیئت امنای جایزه ثبوتی–خواجه‌پور، برندگان نهمین دوره این جایزه را در رشته‌های شیمی، علوم زیستی و علوم کامپیوتر در سال ۱۴۰۳ معرفی کرد.

در بخش علوم کامپیوتر، دکتر محمدحسین رهبان استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به دلیل دستاوردهای برجسته در حوزه «ایمنی / توانمندی در سامانه‌های یادگیری ماشین و تشخیص بی‌هنجاری» به عنوان برگزیده این دوره انتخاب شد.

گفتنی است جایزه علمی ثبوتی-خواجه‌پور، همزمان با بیستمین سال تأسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه‌ زنجان به پاس کوشش‌های بنیان‌گذاران آن استاد یوسف ثبوتی و استاد محمدرضا خواجه‌پور توسط گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بنیان نهاده شد. این جایزه به صورت چرخشی به دانشمندان جوان کشور که کارهای پژوهشی برجسته در رشته‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زمین، علوم زیستی و علوم کامپیوتر انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

کد خبر 6680831
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها