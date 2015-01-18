لوك بسون مرد سال سينمای فرانسه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ورايتي، لوك بسون كه جديدترين فيلمش يعني «لوسي» پردرآمدترين كالاي صادراتي فرانسه در سال 2014، و البته در تاريخ اين كشور بود، در مراسم سالانه يونيفرانس راندوو به عنوان مرد سال اين كشور انتخاب شد.

اسكارلت جوهانسون ستاره فيلم «لوسي» براي اين مناسبت ويديويي را ضبط كرد كه ايزابل جوردانو مدير يونيفرانس مسئوليت معرفي آن را بر عهده داشت و در كنفرانس خبري كه نه تنها خود بسون، بلكه سيلوي پيالات تهيه‌كننده نامزد دريافت جايزه اسكار «تيمبوكتو»، فلور پلرين وزير فرهنگ فرانسه، فدريك بردين رييس سي‌ان‌سي و كارگردانان ميشل گوندري، حواكيم لافوس و ناداو لاپيد هم در آن حضور داشتند، به نمايش درآمد.

جوهانسون در اين ويديو گفت: يكي از كيفيت‌هايي كه مرا به سمت آثار لوك بسون جذب كرد – كه بخشي بزرگ از موفقيت فيلم «لوسي» هم هست – اشتياق او براي دستيابي به بزرگي و كمال است. لوك يك كمال‌گراست و ايده خاصي درباره چيزي كه مي‌خواهد دارد كه به هيچ‌وجه هم از رسيدن به آن دست نمي‌كشد. اين چيزي است كه همه را براي رسيدن به بهترين حالت خود تشويق مي‌كند.

جيوردانو از بسون پرسيد كه چه چيزي «لوسي» را تبديل به يك فيلم فرانسوي مي‌كند. بسون در پاسخ گفت: فيلم فرانسوي دقيقا به چه معني است؟ زبان‌هاي رسمي اروپا فرانسوي و انگليسي هستند. يك فيلم فرانسوي ضرورتا فيلمي نيست كه در خود فرانسه فيلمبرداري شده باشد. من فرانسوي هستم، تمام تكنيسين‌ها فرانسوي هستند و اتفاقا يك بازيگر اول سوئدي هم داريم؛ اسكارلت جوهانسون.

جيوردانو كه خود روزنامه‌نگار حوزه فيلم با تجربه قابل توجه تلويزيوني و راديو است، به اين نكته اشاره كرد كه بسون كاملا به خاطر موفقيت قدرتمند «لوسي» در باكس‌آفيس (126.6 ميليون دلار فروش در ايالات متحده و 458.8 ميليون دلار در سراسر دنيا) و همچنين اجراي اوليه بسيار خوب فيلم «ربوده شده 3» كه روز شانزدهم ژانويه در ايالات متحده اكران شد، استحقاق دريافت اين عنوان يونيفرانس را دارد.

پلرين هم در سخنراني خود درباره حملات تروريستي اخير صحبت كرد و گفت: فرهنگ بهترين وسيله ما براي مبارزه با تعصب است. نخست‌وزير با اشاره به اين نكات همچنين اعلام كرد كه ميزان حداكثر كاهش مالياتي براي فيلم‌هاي تهيه بين‌المللي به 30 درصد و 30 ميليون يورو (36 ميليون دلار) براي هر فيلم افزايش يافته است.

جوردانو، ژان پل سالوم و گيل رنوآ از مديران ديگر يونيفرانس درباره ارقام صادرات خارجي فيلم‌هاي فرانسوي كه توسط اين سازمان و همچنين انجمن ملي فيلم جمع‌آوري شده اند صحبت كردند. فيلم‌هاي اكشن بسون تنها فيلم‌هاي فرانسوي نيستند كه مي توانند تماشاچيان خارجي را به خود جذب كنند. جيوردانو گفت: همانطور كه با موفقيت فيلم‌هاي «دست‌نيافتني‌ها»، «پالِت» و «عروسي‌هاي بد» ديديم، تماشاچيان بين‌المللي حقيقتا از برند كمدي‌هاي اجتماعي ما لذت مي‌برند.

رنوآ گفت كه «لوسي» در بعضي كشورها از فيلم‌هاي ديگر فرانسوي شكست خورد. به طور مثال اين فيلم در كشور ايتاليا پشت سر فيلم ماجراجويانه كودكان «بل و سباستين» كه توسط كمپاني نوتوريوس اكران شده قرار گرفت. از فيلم‌هاي سورپرايزكننده ديگر مي‌توان به «آتيا مارسل» اشاره كرد كه توانست در كره بيش از 150 هزار بليت بفروشد. رنوآ همچنين به اين نكته اشاره كرد كه فيلم «سامبا» توانسته خارج از كشور بليت‌هاي بيشتري از داخل فرانسه به فروش برساند.

رنوآ اضافه كرد كه كشور چين دومين بازار خارجي بزرگ فيلم‌هاي فرانسوي در سال 2014 بود و به اين نكته اشاره كرد كه «لوسي» در 6 هزار صفحه سينماي چيني به نمايش درآمد و بزرگترين اكران سينمايي كشور چين بود.