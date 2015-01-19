۱۷۰ دندانپزشک محکوم شدند/ افزایش قصور دندانپزشکی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،مديركل امور آموزش و همكاري‌هاي علمي سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به افزايش ۱۵.۹ درصدي موارد قصور دندانپزشكي در هشت ماهه امسال گفت: در اين مدت ۳۰۶ دندان‌پزشك مورد شكايت واقع شدند و پرونده آنان به دليل قصور دندانپزشكي در كميسيون‌هاي پزشكي قانوني بررسي شد؛ از اين تعداد ۱۷۰ مورد منجر به محكوميت و ۱۳۶ مورد منجر به تبرئه شده است.

‌دكتر مسعود قادي پاشا گفت: قصور دندانپزشكي از جمله موضوعات مورد بررسي در كميسيون‌هاي پزشكي قانوني است كه بر اساس آمارهاي موجود در هشت ماهه امسال قصور دندانپزشكي از نظر فراواني تعداد موارد بررسي در مقايسه با ديگر رشته هاي تخصصي در رتبه چهارم قرار داشته ‌است. (پس از جراحي زنان و زايمان، جراحي عمومي و جراحي ارتوپدي)

وي با بيان اينكه سازمان پزشكي قانوني كشور ضمن رسيدگي به موارد قصور دندانپزشكي، خود در بسياري پرونده‌ها با كمك دندانپزشكان قانوني به موضوعات رسيدگي كرده و پاسخ مراجع را مي دهد، اظهار داشت: دندانپزشكي قانوني در بسياري موارد از جمله بررسي صدمات ايجاد شده در تصادف و نزاع، تعيين سن، تعيين هويت افراد زنده، تعيين هويت اجساد به ويژه در حوادث دسته جمعي مانند سقوط هواپيما، سوختگي، زلزله و ... كاربرد دارد و به همين دليل امروزه يكي از شاخه‌هاي تخصصي و با اهميت در پزشكي قانوني دنيا محسوب مي شود.

برگزاري كنفرانس يكروزه دندان‌پزشكي قانوني

دكتر قادي پاشا تصريح كرد: از آنجا كه سازمان پزشكي قانوني كشور در مواردي به استعلامات قضايي با كمك علم دندان‌پزشكي قانوني پاسخ مي دهد بر آن شديم تا كنفرانسي با موضوع دندانپزشكي قانوني ويژه همكاران دندانپزشك قانوني در سازمان برگزار كنيم.

مديركل امور آموزش و همكاري‌هاي علمي سازمان با تأكيد بر اينكه كسب دانش جديد يكي از اهداف دفتر آموزش است،‌ ادامه داد: كنفرانس يكروزه دندان‌پزشكي قانوني روز ۲۹ بهمن ماه در ستاد سازمان برگزار مي شود كه عمده مخاطبان آن همكاران دندانپزشك قانوني از سراسر كشور هستند، ضمن آنكه امكان حضور ساير دندانپزشكان نيز در اين كنفرانس وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه يكي از محورهاي مورد بررسي در اين كنفرانس "آسيب‌هاي ساختگي دهان و دندان" است، يادآور شد: يكي از موضوعاتي كه در معاينات باليني پزشكي قانوني با آن مواجه هستيم بحث آسيب‌هاي ساختگي دهان و دندان است بنابراين در اين كنفرانس به طور ويژه به اين امر پرداخته مي شود.

دكتر قادي‌پاشا خاطرنشان كرد: تروماتولوژي فك و صورت از ديدگاه راديولوژي، قصور و تقصر و مروري بر قانون مجازات اسلامي، بررسي موارد قصور دندانپزشكي، تعيين هويت بر اساس معاينه دندان، خطاهاي شايع در روش‌هاي نوين درماني و ... از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين كنفرانس است.

به گفته وي در كنفرانس يكروزه دندانپزشكي قانوني پانلي با حضور سخنرانان و شركت‌كنندگان به منظور بررسي مشكلات رايج در صدور گواهي‌هاي دندانپزشكي برگزار مي شود كه در آن مشكلات موجود در سراسر كشور جمع‌آوري، دسته‌بندي و توسط اساتيد پاسخ داده مي شود.