اشعار مداحی غنی شود/ انتخاب هیئت رئیسه کانون مداحان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح سه شنبه در جلسه انتخاب رئیس، نائب رئیس و دبیر کانون مداحان و شعراء آئینی استان سمنان که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برگزار شد با اشاره به ضرورت غنا بخشی به سبک و محتوای مداحی ها و اشعار آئینی افزود: ارتقاء سطح فنی، اخلاقی و رفتاری مداحان یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه کانون مداحان قرار گیرد.

وی با تاکید بر شناسایی و پیشگیری از آسیب های مداحی در سطح استان خاطر نشان کرد: این ظرفیت باید برای اسلام و ایران پرورش یافته و به صاحبان اصلی آن تحویل داده شود.

136 نفر برای حضور در کانون مداحان استان کاندیدا شده بودند

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان سمنان اهمیت مسئولیت پذیری منتخبان را یادآور شد و تصریح کرد: اگر شخصی که در این منصب مهم و حیاتی از نظر دین قرار می گیرد، وجدان کاری و مسئولیت پذیری داشته باشد باعث پیشرفت انقلاب و افزایش دین داری در سطح جامعه بخصوص در میان جوانان خواهد شد.

شکری ساماندهی یک هزار و 919 مداح در استان را به عنوان دستاوردی ممتاز یاد و عنوان کرد: از این تعداد یک هزار و ۲۶۰ نفر برادر و ۶۵۹ نفر نیز مداح خواهر هستند.

وی با بیان این مطلب که ۱۳۶ نفر برای حضور در کانون مداحان استان کاندیدا شدند که از این تعداد ۱۷ نفر زن و ۱۱۹ نفر مرد بودند اذعان داشت: بعد از انتخابات ۵۰ عضو اصلی و ۲۶ نفر نیز علی البدل برای چهار سال عهده دار ساماندهی امور مداحان استان شدند.

ضرورت جلوگیری از انحراف با دقت در انتخاب اشعار عزاداری و سبک های آن

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان بیان اداشت: تعداد مداحان شهرستان شاهرود ۴۹۱ نفر، سمنان ۴۸۳ نفر، گرمسار ۱۳۷ نفر، دامغان ۳۴۶ نفر، مهدیشهر ۱۳۰ نفر، سرخه ۵۲ نفر، میامی ۱۵۷ نفر و بیارجمند نیز ۱۲۳ مداح است.

شکری ساماندهی مداحان و شعرای آئینی اعم از تشکیل پرونده، سطح بندی و صدور کارت شناسایی را از جمله وظایف کانون مداحان ذکر کرد و ابراز داشت: تعیین ضوابط و چهارچوب های مداحی و نظارت بر عملکرد تخصصی و شناسایی مداحان و شعرا، تغذیه فکری و طرح های آموزشی با هدف رشد و پرورش نیروهای مستعد نیز از دیگر وظایف کانون مداحان است.

وی فرهنگ ها، گویش ها و آداب و رسوم متفاوت عزاداری را ظرفیت مناسبی برای تاثیر گذاری بر مخاطب در مجموعه فرهنگ های ناب استان دانست و اظهار داشت: معرفی فرهنگ عاشورا، نمایش چهره واقعی نهضت امام حسین (ع)، دقت در انتخاب اشعار عزاداری و سبک های آن برای جلوگیری از انحراف ضروری است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان از منتخبان خواست آسیب شناسی و آسیب زدایی مداحی و اشعار آئینی از حیث معنی، موثق و درست بیان شدن مطلب، لحن و ... را در دستور کار خود قرار داده و در راستای تحقق این اهداف تمام تلاش خود را به کار گیرند.

در پایان این جلسه بعد از رای گیری مخفی، اسماعیل عرب یار محمدی به عنوان رئیس، و حسن اشرف و نبی الله رحمانی به سمت نائب رئیس و دبیر سومین دور از فعالیت کانون مداحان و شعرای آئینی استان سمنان انتخاب شدند.

یارمحمدی پیش از این نیز عهده دار ریاست کانون مداحان و شعرای آئینی استان سمنان بوده است.