هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تلاوت نور همه ساله در ماه مبارک رمضان از سوی کانونهای فرهنگی هنری خراسان شمالی اجرا یی و همه روزه یک جزء از قرآن کریم از سوی کانونهای مجری تلاوت می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را، آموزش روخوانی و روان خوانی ، ترویج و تعمیم فرهنگ انس با قرآن و زمینه سازی در راستای فهم و درک بیشتر مفاهیم قرآنی عنوان کرد.

شیرازیان اظهارداشت: به منظور اجرای این طرح 400 جلد قرآن، مفاتیح و صحیفه سجادیه در بین کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان توزیع شده است.

وی افزود: همچنین ادعیه خوانی، زیارت‌خوانی، اجرای طرح تفسیر کوتاه با محوریت آموزش مفاهیم جزء 2 قرآن که در 20 کانون فرهنگی و در قالب 600 کلاس برگزار می شود، از دیگر برنامه‌های کانونهای فرهنگی هنری مساجد در ماه مبارک رمضان است.

شیرازیان برگزاری محافل انس با قرآن، شب شعر، غبار روبی وعطر افشانی مساجد و اعزام 80 نفر از اعضا به نمایشگاه قرآن را از دیگر برنامه های ماه مبارک رمضان عنوان کرد و گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی هنری و انتشار ویژه نامه ماه مبارک نیز در برنامه های کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان گنجانده شده است.