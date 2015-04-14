مرحله استانی طرح ملی کوثر رسالت در خراسان شمالی آغاز شد

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای مرحله استانی سومین دوره طرح ملی کوثر رسالت در خراسان شمالی همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن خبر داد و افزود: این طرح به صورت رقابتی و مسابقه در استان ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد به مناسبت هفته زن و میلاد حضرت فاطمه(س) برگزار می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را آشنایی بیش از پیش علاقمندان به ویژه جوانان با فضائل و مناقب آن بانوی بزرگ و فرهنگ‌سازی سیره دخت نبی به عنوان برترین الگوی ولایتمداری و دفاع از حریم اهل بیت(ع) ذکر کرد.

شیرازیان با اشاره به این که طرح مذکور شامل چهار بخش رقابتی تفسیر سوره کوثر، نمایشنامه نویسی، عکاسی و نقاشی است، افزود: موضوعات این طرح نیز شامل ولایتمداری و دفاع از حریم اهل بیت(ع) در پرتو فرهنگ فاطمی، سبک زندگی اسلامی در سیره عملی حضرت زهرا (س)، حجاب و عفاف فاطمی و نقش آن در جامعه، حضرت زهرا (س) در آیینه آیات قرآن و روایات خصوصاً مفاهیم و تفسیر سوره کوثر، نقش مادر در مدیریت خانواده، فرزندآوری و تربیت صحیح فرزندان در سیره فاطمی، ساده زیستی و نقش آن در تحکیم خانواده در فرهنگ فاطمی و نیز جایگاه هنر و رسانه در فرهنگ سازی سیره فاطمی هستند.

به گفته وی علاقمندان برای شرکت در این بخش تفسیر سوره کوثر می توانند با مراجعه به کتاب "کوثر قرآن" تألیف حجت الاسلام محسن قرائتی و یا با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره بزرگ جوانان مسجد، طرح متن تفسیر سوره مبارکه کوثر و سؤالات مسابقه را دریافت کنند ...

شیرازیان اظهار داشت: علاقمندان برای ارسال پاسخ سئوالات مسابقه می توانند به دو روش اینترنتی(از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی طرح) سایت جشنواره بزرگ جوانان مسجد و نیز پيامكي در قالب يك عدد هفت رقمي از چپ به راست به سامانه پيامكی ۱۰۰۰۸۹۴۰۴۵۱ با ذكر نام و نام خانوادگي، نشاني و استان محل سكونت اقدام کنند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در مورد مسابقه بخش عکاسی نیز گفت: شرکت کنندگان می توانند در دو گروه آماتور و حرفه ای حداکثر ۱۰ قطعه عکس با موضوعات اعلام شده به این دبیرخانه ارسال کنند.

شیرازیان با اشاره به بخش مسابقه نقاشی نیز افزود: این بخش در دو رده سنی هفت تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال و با موضوعات حضرت زهرا(س) و دفاع از ولایت، من حجابم را دوست دارم، مادران آسمانی، انس با قرآن و نماز در فرهنگ فاطمی و مسجد محله ما برگزار می شود.

وی در تشریح مسابقه نمایشنامه نویسی این طرح نیز اظهار کرد: در این بخش هر شرکت کننده با توجه به موضوعات اعلام شده می تواند دو اثر که پیش از این در هیچ جشنواره ای شرکت داده نشده را به دبیرخانه مرحله استانی ارسال کند.

شیرازیان مهلت ارسال آثار را ۲۰ مرداد ۹۴ اعلام کرد و گفت: آثار برگزیده مرحله استانی پس از ارزیابی و انتخاب در دبیرخانه استانی به مرحله کشوری ارسال و پس از آن همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) داوری می شود.

وی اضافه کرد: برگزیدگان نهایی این طرح در مراسم اختتامیه که همزمان با عید سعید غدیرخم در استان اردبیل برگزار می شود، معرفی و تقدیر خواهند شد.

به گفته وی علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به آدرس http://www.javananemasajed.ir مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۳۷۳۲۷ و ۳۲۲۳۷۴۰۲ تماس بگیرند.