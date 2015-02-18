پای «ریزگردها» به محفل شعر فجر هم باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین محفل شعرخوانی جشنواره شعر فجر با حضور شاعران کشوری، شاعرانی از استان خوزستان و مسئولین محلی در شهر آبادان برگزار شد.

در آغاز این محفل، بهمن ساکی، شاعر خوزستانی و دبیر برگزاری این محفل در سخنانی به مدعوین و حاضران که از استان خوزستان و سراسر کشور خود را به این برنامه رسانده بودند، خیرمقدم گفت و سپس، شعرخوانی در سومین محفل شعرخوانی جشنواره نهمین دوره به صورت رسمی آغاز شد.

بهروز یاسمی، اولین شاعری بود که در محفل شعرخوانی آبادان شعر خواند. پس از یاسمی، سید مرتضی نعمت زاده، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در سخنانی، برگزاری محفل آبادان را حماسه ای در تاریخ ادبیات منطقه خوزستان دانست و گفت: مهمترین هنرمندان ما شهدا هستند و با عظمت کاری که آفریدند، حماسه ای خلق کردند. حماسه ای که ما سالها در پرتو آن حماسه زندگی کرده‌ایم و تاریخ را بر اساس این حماسه ها می سازیم.

وی با اشاره به برگزاری این محفل شعرخوانی افزود: برگزاری محفل شعر در آبادان، گام بزرگی در جهت شناسایی و معرفی جریان شعر در این منطقه است. امیدواریم با برگزاری این محافل، شعر آبادان بیشتر و بهتر به جامعه ادبی کشور معرفی شود.

در ادامه این برنامه، قادر طراوت پور با شعری درباره ایران، قاسم آهنین جان که از پیشکسوتان شعر در اهواز است، با شعری کوتاه در رثای انقلاب اسلامی، محمد ایمانی با شعری آئینی که به زبان عربی سروده شده، استاد محمدعلی محمدی که از پیشکسوتان شعر انقلاب است، با غزلی در رثای انقلاب اسلامی، بخش اول شاعران محفل آبادان را تشکیل میدهند.

همایون قنواتی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در ادامه این محفل شعرخوانی در سخنانی، پیوند بین حوادث انقلاب و ادبیات را یکی از جدی ترین وجوه در انقلاب اسلامی دانست. وی گفت: آرزو میکنم برنامه هایی متناسب با توانمندی های ادبی استان خوزستان برگزار شود تا شعر خوزستان بتواند بیش از پیش در ادبیات پس از انقلاب نقش داشته باشد.

قنواتی ضمن تشکر از بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، به عنوان مجری برگزاری نهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر برای برگزاری این محافل در آبادان، به نقش اثرگذار شاعران و نویسندگان استان خوزستان در ادبیات معاصر ایران پرداخت.

حمیدرضا شکارسری از تهران، ندا فرهنگدوست از آبادان، ارمغان شریعت از بندر امام، محدثه الماسی از اهواز، مهدی رحیمی از دلیجان، مسعود ضرغامیان از خرمشهر، حسین ذوالقدر از اهواز، سیما منصوری از اهواز، سعید باجوند از آبادان، علیرضا شکرریز و احمد دریس دیگر شاعرانی بودند که در این محفل شعرخواندند.

در این مراسم همچنین رضا امیری، گودرزعباسی، مسعود ریخته‌گر، ایمان عباس وی، نگین فرهود، محمد بم، فردین کوراوند، عبدالرسول صداقت نیز شعرهای خود را قرائت کردند.

در این مراسم، شاعران انجمن ادبی آبادان نیز حضوری پررنگ داشتند. مضامین شعرهای خوانده شده در سومین محفل شعرخوانی جشنواره بین المللی شعر فجر شامل انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همچنین آلودگی هوای اهواز می شد.

پیش از این، محافل شعرخوانی دیگری در مشهد و کابل برگزار شده بود و پس از این نشست هم، محافل دیگری در بصره، همدان، تبریز و… برگزار خواهد شد.