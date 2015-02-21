آغاز مرحله سوم ارزیابی های ستاد صیانت از حقوق شهروندی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر ظهرشنبه در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان همدان با بیان اینکه برنامه های این ستاد در پنج بخش اجرا می شود، افزود: گسترش و ترویج عفاف و حجاب در ادارات استانی، شهرستانی و فرمانداری های تابعه، صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه ها و فرمانداری شهرستانها، اقدامات گروه بازرسی ستاد صیانت استان، اقدامات ستاد صیانت استانداری برای کارکنان و خانواده های آنان و مراجعین و اقدامات ستادی از جمله این برنامه هاست.

وی با بیان اینکه مصوبات و برنامه های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی از وزارت کشور به ۱۱۰ فرمانداری و ۲۳۰ دستگاه استانی ابلاغ شده است، عنوان کرد: تا کنون چهار جلسه این ستاد با ۲۴ مصوبه درهمدان برگزارشده است.

وی گفت: در راستای گسترش و ترویج عفاف و حجاب در ادارات استانی اقداماتی همچون برگزاری نمایشگاه لوازم التحریر با نمادهای ایرانی و اسلامی، برگزاری نمایشگاه مد و لباس اسلامی، حمایت مالی از اردوهای راهیان نور به میزان ۷۵۰ میلیون تومان، برگزاری ۷۵۷ گفتمان دینی در مدارس استان با حضور ۴۷۵ روحانی و ۱۳۰ خواهر طلبه و تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در ۹۲۶ مدرسه استان انجام شده است.

مدیرکل امور اجتماعی استاندرای همدان عنوان کرد: در راستای اجرای صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه ها و فرمانداری شهرستانها ۱۱ جلسه استانی و ۲۳۳ جلسه شهرستانی، ۱۰ جلسه کلاس اخلاق برای مدیران با حضورامام جمعه شهر همدان، برقراری ۴۷ میز خدمت در ستاد استانی و ۱۷۶ میز خدمت در شهرستانها اجرایی شده است.

وی تعداد خدمات ارائه شده در ستاد استانی را ۵۲۱ مورد و در شهرستانها ۳۷۸ مورد اعلام کرد و ابراز داشت: در سال جاری ۳۸ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

نادری‌فر به تخلفات اداری اشاره کرد و با بیان اینکه ۱۳ جلسه در این ستاد تشکیل شده است، یادآورشد: در این راستا برای ۴۹ فقره پرونده رأی صادر شده که از این تعداد برای ۲۶ مورد رأی برائت و برای ۱۳ مورد درج در پرونده صادر شده است.

وی بابیان اینکه پنج تیم، وظیفه ارزیابی و بازرسی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب در استان را برعهده دارند، گفت: از ابتدای سال تا کنون دو مرحله بازرسی انجام شده که مرحله سوم این ارزیابی ها نیز از دوم اسفند ماه با حضور بازرسانی از وزارت کشور به مدت ۱۰ روز انجام می شود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۱ مسئولیت به عهده این ستاد قرارداده شده است، گفت: در این راستا با تعامل و همکاری مدیران استانی به ویژه صداو سیما تعهدات دینی خود را انجام دادیم.

جواد بیات با اشاره به اینکه در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تولید ۱۰ هزار دقیقه برنامه برای سالجاری پیش بینی شده بود، افزود: تا کنون هفت هزار دقیقه از این برنامه به روی آنتن رفته است و امیدواریم تا پایان سالجاری باقی مانده برنامه نیز پخش شود.

وی برگزاری میزگرد های تلوزیونی، رادیویی، گزارش، خبر و غیره را از جمله این برنامه عنوان کرد و اظهارداشت: در راستای افزایش و ارتقا فرهنگ عمومی برگزاری همایش ها و مسابقات عمومی نیر در دستور کار ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان بوده است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان تشویق مردم به انجام فریضه شرعی و انسانی با استفاده از ظرفیت های گوناگون را از دیگر وظایف است ستاد عنوان کرد و ابراز داشت : در همین راستا هزار و ۴۲۷ روحانی به مناطق مختلف استان اعزام شده اند و بیش از یک میلیون نفر را با موضوع حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر آشنا کرده اند.

بیات تبیین شاخص های حجاب اسلامی از طریق رسانه های جمعی، مطبوعات و خبرگزاری ها، تبیین برنامه ای آموزشی در زمینه حجاب اسلامی و نهی از بدحجابی در دستگاه های ذیزبط، انتشار مجله آدینه رشد برای مدیران استانی به صورت ماهیانه و فصلی، تشکیل ۱۲۶ جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات علاوه بر فرمانداری ها، اعزام آمران به معروف و ناهیان از منکر به روستاها را از دیگر اقدامات انجام شده این ستاد در راستای وظایف خود در زمینه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی عنوان کرد.

در ادامه این جلسه دیگر مدیران استانی نیز به ارائه گزارش عملکرد دستگاه خود در زمینه ترویج عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی پرداختند.