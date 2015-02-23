به گزارش خبرگزاری مهر، حجت شكيبا نقاش صاحب سبک كه با بازآفرينى نقاشىهاى كمال الملک از جمله تالار آينه در فيلم كمال الملك و نيز سريال «هزاردستان» زنده ياد على حاتمى در حافظه هنرى مردم ثبت شده است، با اخذ مجوزهاى لازم، نگارخانه شكيبا را تاسيس مىكند.
عصر جمعه هشتم اسفند ١٣٩٣ نگارخانه شكيبا با نمايشى جالب توجه از شش هنرمند صاحب سبك و شناخته شده افتتاح مىشود. در آيين گشايش اين نگارخانه آثارى از محمود فرشچيان، على شيرازى ، اسرافيل شيرچى، جليل رسولى،ناصر اويسى و حجت شكيبا به تماشا درمىآيد كه گفته مىشود اغلب اين آثار براى اولين بار است به تماشا درمىآيند.
نگارخانه شكيبا بيش از ٢٠٠ متر فضاى نمايشگاهى دارد و در محيطى كه براى نمايش استاندارد آثار هنرى طراحى و نور پردازى شده است امكان نمايش حدود ٧٠ اثر هنرى را دارا است.
حجت شكيبا متولد ۱۳۲۸ شهر گرگان نقاش هایپررئالیست است كه در سالهاى اخير با در هم آميختن نقاشى واقع گرا و سوررئال (فراواقعى) بنيانهاى انديشگى ادبيات كلاسيک ايرانى را بر بومهاى نقاشى اش بازيابى كرده است؛ موضوع اغلب نقاشیهای شکیبا، تاریخ ایران است.
او در سال ١٣٥٥ در گالرى سيحون با نمايشگاه «اسكناسهاى شكيبا» خود را به عنوان يك نقاش هايپررئاليست معرفى كرد؛ او از اسكناسها از جمله یک اسکناس یک تومانی نقاشى عكس گونهاى ارائه داده بود كه شیوهٔ اجرا، استفاده از رنگهای پخته و سایهروشنهاى بسيار دقیق جايگاهى تثبيت شده به او بخشيد. يك سال بعد بال سوئيس، دو سال بعدش لندن و بعدترها در سراسر اروپا، آمريكا و كانادا نمايشگاههاى موفقى از او به نمايش درآمد.
زنده ياد علی حاتمی كه براى آثار سينمايى و تلويزيونىاش نياز به نقاشىهاى هايپررئال داشت از طريق آیدین آغداشلو با حجت شكيبا آشنا شد؛ شكيبا براى سريال هزاردستان تابلوی شهر قدیم مشهد، در فيلم کمالالملک بازسازی تمام تابلوهای کمالالملک از جمله تالار آینه و در فيلم دلشدگان پرترهای از لیلا حاتمی را خلق كرد.
عصر جمعه هشتم اسفند، نقاش «هزاردستان» گالرىاش را در خيابان جردن خيابان طاهرى، پلاك ٤٤ ، طبقه اول افتتاح مىكند.
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