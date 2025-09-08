به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی نمایشگاه، حجت شکیبا هنرمند نقاش هایپررئالیست که در فیلم‌های زنده‌یاد علی حاتمی به عنوان نقاش حضوری ثابت داشت در «هزاردستان» تابلوی شهر قدیم مشهد، در فیلم «کمال‌الملک» بازسازی تمام تابلوهای کمال‌الملک از جمله تالار آینه، در «دلشدگان» پرتره‌ای از لیلا حاتمی را ساخت و گفته می‌شود به جمشید مشایخی برای ایفای نقش کمال الملک، نقاشی آموخت، این روزها نمایشگاهی با رویکرد پست‌اوریانتالیسم (شرق‌شناسی) را در نگارخانه ماهر در ایران‌ مال برپا کرده است. این نمایشگاه، نمونه‌ای برجسته از بازخوانی قدرتمند شرق با زبان تکنیک‌های آکادمیک غربی است.

«پست‌اوریانتالیسم»، جریانی هنری است که در آن، هنرمند شرقی با بهره‌گیری از زبان تصویری و تکنیک‌های آکادمیک غربی، روایت و تصویر شرق را از زاویه‌ای درون‌زا و هویت‌محور بازآفرینی می‌کند. این رویکرد، واکنشی به شرق‌شناسی قرن نوزدهم است که غالباً با نگاه بیرونی و برداشت‌های خیال‌پردازانه غرب همراه بود. پست‌اوریانتالیسم را می‌توان «بازپس‌گیری حق روایت» دانست.

حجت شکیبا یکی از شناخته‌شده‌ترین هنرمندان ایرانی در این عرصه است که با تسلط بر تاریخ هنر غرب و مهارت‌های آکادمیک، سوژه‌های ایرانی و شرقی را با نورپردازی، پرسپکتیو و ساختار تصویری غربی اما با مضمون و روح شرقی بازآفرینی می‌کند. آثار وی از صحنه‌های تاریخی دوره‌های هخامنشی، ساسانی و قاجار تا اسطوره‌ها و روایت‌های ادبی، با جزئیاتی مینیاتوری و ترکیبی از شکوه و دقت ارائه شده‌اند. نگارخانه ماهر در کنار فعالیت‌های نمایشگاهی، بخش موزه‌ای ویژه‌ای را نیز راه‌اندازی کرده که مجموعه‌ای ارزشمند از زیورآلات اقوام ایرانی در دوره قاجار را به نمایش می‌گذارد.

نمایشگاه پست‌ اوریانتالیسم حجت شکیبا تا پایان شهریور در نگارخانه ماهر ایران‌ مال دایر است.