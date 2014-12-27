ماجرای همکاری وزیر راه با یک خوشنویس/ وقتی «سلام» رنگ هنر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خوشنویسی اسرافیل شیرچی عصر جمعه پنجم دی ماه با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد، حجت الاسلام سید محمود دعایی، عبدالحسین مختاباد، علی شیرازی، مهدی فلاح، حجت شکیبا، بیژن بیژنی، سهیل محمودی، سید عباس سجادی مدیرعامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و... در فرهنگسرای نیاوران گشایش یافت.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاحیه نمایشگاه اسرافیل شیرچی گفت: اوج تعالی تمدن، تفکر و یک فلسفه وقتی است که خود را در قالب هنر تجسم کند، چون در این صورت جاودانه می‌شود وگرنه قبل از آن مراحل جنینی خود را طی می‌کند.

وی افزود: آنچه الان از نیاکان خود داریم آثاری است که در قالب هنر جاودانه شده‌اند، بقیه آثار همه مقدمه‌ای بودند برای آن عالم و روح زیبایی که در شکل هنر تجلی پیدا کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: مسئولیت وزارت راه و شهرسازی فرصت کمی را باقی می‌گذارد تا در نمایشگاه‌هایی این‌ چنین حضور یابم. امروز با وجود آن که از ساعت ۶ صبح مشغول بازدید از پروژه‌های مختلف در شهرستان گرمسار بودم اما برای لذت بردن از آثار زیبای استاد شیرچی به فرهنگسرای نیاوران آمدم تا این آثار را ببینم.

وی بیان کرد: پیش از این آثار استاد شیرچی را دیده بودم، سال ۸۷ متنی را درباره «سلام» نوشتم و از استاد شیرچی خواستم این متن را به جلوه دیگری در آورد. وی این زحمت را متقبل شد و متن سلام را تبدیل به یک اثر هنری کرد. وقتی این اثر را دیدم متوجه شدم زمانی که مفهوم هنر روی یک کاری که از دل بر خاسته می‌نشیند، آن کار جلوه دیگری پیدا می‌کند.

سید عباس سجادی مدیرعامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران نیز ضمن خوش آمدگویی به حضار و میهمانان اظهار کرد:خوشحالم که همزمان با برگزاری این نمایشگاه برنامه های فرهنگی و هنری بسیار خوب و متنوعی در فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود و در این ایام میزبان علاقه مندان به رویدادهای هنری خواهیم بود.

مدیرعامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران در ادامه بیان کرد: این تابلوها حاصل نیک اندیشی و هنر شخصیت دوست داشتنی اسرافیل شیرچی است که در واقع پیوند اخلاق و هنر است. این هنرمند اخلاق و هنر را پررنگ کرده و مایه افتخار ایرانیان است. در واقع شکل و محتوا در این آثار با هم برابری می کند.

در ادامه حجت الاسلام سید محمود دعایی و سهیل محمودی نیز به ایراد سخنانی پیرامون آثار این هنرمند پرداختند و بخش پایانی این مراسم نیز به اجرای موسیقی سنتی با حضور پیمان سلطانی، آرش فرهنگ فر و با خوانندگی غلامرضا رضایی اختصاص داشت و دف نوازی مسعود حبیبی با آواز بامداد فلاحتی حسن ختام این نمایشگاه را رقم زدند.

نمایشگاه خط اسرافیل شیرچی با نمایش 83 اثر این هنرمند تا 17 دی ماه همه روزه از ساعت 10 صبح تا 19 و در روز های تعطیل ساعت 14 تا 19 در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران آماده بازدید علاقه مندان است.