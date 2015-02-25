بازتاب رزمایش بزرگ پیامبر اعظم(ص) در رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر رزمایش بزرگ پیامبر اعظم (ص) سپاه پاسداران صبح امروز با رمز محمد (ص) در تنگه هرمز در جزیره لارک آغاز شد. شلیک موفقیت آمیز موشک های فاتح و موشک بالستیک خلیج فارس از جمله اتفاقات مرحله اول رزمایش بود.

این رزمایش که با شعار «نمایش اقتدار و امنیت پایدار، در سایه عزم ملی و مدیریت جهادی» در حال برگزاری است بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی داشته است.

شبکه المنار لبنان با قطع برنامه های خود به پخش مستقیم لحظاتی از اجرای این رزمایش پرداخت.

این شبکه لبنانی از این رزمایش با عنوان یکی از بزرگترین رزمایشهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز یاد کرد.

خبرگزاری رسمی کویت(کونا) نیز با انتشار خبری به جزئیات برگزاری این رزمایش پرداخت.

خبرگزاری رسمی کویت در گزارش خود به عملیات مین ریزی توسط قایقهای کوچک جنگی پرداخت که از نوع رزمی و تامینی بوده اند.

شبکه المیادین نیز با انتشار گزارشی به تشریح عملیات انهدام ناوهای هواپیمابر و آزمایش موشک های زمین به دریا و زمین به زمین در این رزمایش پرداخت.

پایگاه های النشره و العهد نیز در گزارش های خود به توان موشکی ایران در جریان این رزمایش تاکید داشتند.