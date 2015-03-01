کنگره ادبیات پایداری در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیری خراسانی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه در بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس اظهار داشت: اصحاب رسانه در حقیقت رگه های حیات یک جامعه در بحث اطلاع رسانی در جامعه هستند.

وی در ادامه افزود: پنجمین کنگره سراسری ادبیات پایداری سه شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ اسفندماه با همکاری بنیاد حفظ آثار و دانشگاه شهید باهنر کرمان در دانشگاه کرمان برگزار می گردد.

وی با بیان اینکه ما گنجینه های بسیار ارزشمندی داریم که در طول تاریخ به وسیله فرهیختگان و دانشمندان این جامعه شکل گرفته است گفت: امروز به عنوان میراث مکتوب در کتابخانه ها و ... از نیاکان ما آثاری به جا مانده و نگهداری می شود و باید از سرگذشت نیاکان خود اطلاع پیدا کنیم.

حضور گسترده محققان در کنگره

امیری خراسانی با اشاره به استقبال محققان از این کنگره افزود: در طول تاریخ به خاطر منطقه خاص سوق الجیشی، کشور در معرض انواع و اقسام تهاجم های خارجی و گرفتار استبدادهای داخلی بوده است که در همین راستا اندیشمندان و نویسندگان و شاعران به خلق آثاری در رابطه با ظلم و ستم و استبداد پرداختند که به مجموعه این متون و ادبیات در زمان گذشته و حال، ادبیات پایداری می گوییم.

وی با بیان اینکه بحث پایداری به درازای تاریخ است و دوره قبل از اسلام را نیز شامل می شود اظهار داشت: در طول تاریخ گرفتار حمله یونانی ها، مغول ها، ترک ها و ... بوده ایم و این روند ادامه داده شده تا تاریخ معاصر که جنگ تحمیلی ۸ ساله را داشتیم و بر این مبنا در اوایل ۱۳۸۰ انجمنی در بنیاد به نام انجمن ادبی دفاع مقدس متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان شکل گرفت.

وی با بیان اینکه استان کرمان سرآغازی برای انجام چنین کنگره ای بوده است گفت: این کنگره با استقبال بسیار خوبی از دانشگاه های کشور روبرو شد و مقرر شد هر دو سال یک بار این کنگره برگزار شود و دبیرخانه دائمی این کنگره و همچنین محوریت و مدیریت کار نیز در کرمان است.

وی افزود: نهادها و ارگان های زیادی چون بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و دانشگاه و بنیاد شهید و استانداری و صدا و سیما و اداره کل ارشاد اسلامی و سایر مجموعه ها همکاری داشتند تا این کار کلید خورد.

کرمان پیشرو در توسعه علمی ادبیات پایداری

وی خاطرنشان ساخت: برگزاری کنگره چند محصول ارزشمند را داشته است که اولین محصول آن دائر شدن رشته تحصیلی مقاومت و پایداری در دوره کارشناسی ارشد که در دانشگاه شهید باهنر کرمان برای اولین بار انجام گرفت.

وی همچنین در ادامه گفت: این رشته به لطف الهی تداوم پیدا کرد و در حال حاضر قریب به ۳۰ دانشگاه دولتی و غیردولتی هستند که این رشته را به دلیل تقاضای زیاد دایر کرده اند و کرمان در این امر نیز پیشرو بوده است به گونه ای که همایش ها و رشته دانشگاهی را با نام کرمان می شناسند.

رشته ادبیات پایداری نوپا است

امیری خراسانی با اشاره با اینکه بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس تهران و پژوهشکده معارف دفاع مقدس نیز کمک های زیادی در این زمینه کرده اند و برای این مجموعه اگر بخواهیم تقسیم کار انجام دهیم جنبه ی اجرایی کارها به عهده بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس است و جنبه علمی کار هم به عهده دانشگاه است.

وی با توجه به اینکه رشته ادبیات پایداری رشته ای نوپا بوده است و منبع درسی در این زمینه نداشتیم گفت: یکی از انگیزه های برگزاری این همایش ها فراخوان مقاله است که بعد از داوری و صلاحیت چاپ می گردند و به عنوان یک منبع علمی برای دانشجویان به شمار می رود.