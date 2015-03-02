به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی در جوار حرم حضرت معصومه (س) سهمی گران در شکل گیری فرهنگ مکتوب اسلام و تشیع دارد که هم اکنون توسط دکتر سید محمود مرعشی مدیریت می شود.

آنچه در این کتاب آمده است درباره خلف الصّدق مرجع فرهنگبان آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود مرعشی نجفی است که می سزد دانشور فرهنگیار خوانده شود. وی عشق به کتاب و نسخه های خطی را از پدر به ارث برده و اکنون بیش از نیم قرن است که غوطه ور در میراث مکتوب اسلام و ایران است.

کتاب حاضر مشتمل بر شرح خدمات علمی و کارنامه فرهنگی دکتر مرعشی است که به یاری تنی چند از کتاب پژوهان و دوستداران دانش فراهم آمده است و در دو جلد نگاشته شده است که فهرست مطالب آن به این قرار است:

جلد اول

بخش اول- نگاهی به کارنامه

مرزبان فرهنگ در نگاه مردان فرهنگ

چونان پدری را چنین پسری شاید/ محمد فغفوری

نیم قرن تکاپو/ حسین رفیعی

از تبار کریمان/ غلامرضا فدایی

فقیه نسخه شناس/ فریبا افکاری

پژوهشگر نستوه/ میثم نمکی

فرازهایی از فرهنگ گستری دکتر سید محمود مرعشی/ غلامرضا گلی زواره

نامه به تولیت کتابخانه/ سید مرتضی نجومی

یادگار آفتاب/ میرزا محمدکاظمینی

مرزبان فرهنگ/ رضا بابایی

گنجینه جهانی مخطوطات و تولیت آن/ محمد اصفیائی

بخش دوم- به احترام

آثار سید نعمت الله جزائری در کتابخانه آیت الله مرعشی/ رضا استادی

فهرست ابوالحسین بیهقی از آثار خودش/ کاظم موسوی بجنوردی

نخستین نشریه اخلاق در ایران/ سید فرید قاسمی

در عرفات و جمرات/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو

نظره فی جهد متمیز فی علم الرجال/ سید محمدرضا حسینی جلالی

آیه تطهیر/ سید محمدعلی ایازی

تصحیحاتی در کلیات شیخ سعدی/ جویا جهانبخش

طرح کتابشناسی متون چاپی در ایران/ اکبر ایرانی

ما نُقل عن الرسول (ص) فی فضل الزهراء البتول (س)/ الشریف البغدادی محمد بن محمد؛ تحقیق محمدهادی خالقی

تاریخ ارتحال حضرت فاطمه زهرا (س)/ سید محسن موسوی گرگانی

اصول علم انساب/ سید مهدی رجایی

نشریات کلامی در ایران/ هادی ربانی

نقد و بررسی ترجمه سورآبادی/ محمدعلی کوشا

از طالقانی اول (آثار آیت الله سید ابوالحسن طالقانی)/ به کوشش رضا مؤذن زاده

پیشنهادهایی برای رساله های علمیه/ به کوشش محسن صادقی

کار نیکو کردن از پُر کردن است/ ابوالفضل حافظیان

قرآن، کتاب تشریع/ محمد مرادی

ابن معصوم و خاندان او/ محمدجواد محمودی

سبط ابن جوزی و تذکره الخواص/ حسین تقی زاده

چرایی دیرپایی حکومت عباسیان/ رضی بیات

حاجی بابا قزوینی، برجسته ترین شاگرد شیخ بهایی/ جواد بشری

مرعشیان آذربایجان/ محمد الوانساز خویی

روش شناسی نقل حدیث در نزد ثقه الاسلام کلینی و شیخ طوسی/ محسن موسوی

کارنامه سادات در جهان اسلام/ غلامرضا گلی زواره

کتاب الیاقوته أو یاقوته الصّراط فی تفسیر القرآن/ محمدرضا انصاری قمی

صدرالدین قونوی و مهدویت/ مهدی سلیمانی آشتیانی

ترجمه ابن لحشیش/ محمدحسین نجفی

فرهنگ نویسی فارسی/ سید محمدعلی داعی الاسلام

مکتوب شیخ زین العابدین مازندرانی به میرحامد حسین هندی/ حسن صدرایی نیا

صورت شرایط شراکت نامه کمپانی امنیه/ به کوشش حسین رفیعی

وقف کنندگان کتاب به کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی/ خسرو فنایی

بخش سوم- آیت الله العظمی مرعشی نجفی و کتابخانه

چهل سالگی فرهنگستان سترگ اندیشه/ حسین متقی

کتابخانه آیت اله مرعشی و طرح فهرستگان مشترک مخطوطات/ محمدباقر مقدم

راهنمای فهرست نسخه های خطی کتابخانه/ محمد حسین امینی

رؤیای صادقه آیت الله العظمی مرعشی نجفی درباره شعر شهریار/ سید حسن امین

آثار تازه یاب از آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)/ علی اکبر صفری

التوشیحات علی الکتب/ آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره)

یادداشت های آیت الله العظمی مرعشی بر نسخه های خطی/ محمدجواد طالبی هنزایی

نامه های آیت الله تهرانی عسکری به آیت الله مرعشی نجفی (ره)/ عبدالحسین طالعی

جلد دوم

بخش چهارم- قم شناسی

برای تاریخ قم و جاسب/ حسین واثقی

تاریخچه قم/ علی اصغر فقیهی

فرهنگ و مدرسه های جدید قم/ جمعی از نویسندگان

تذکره مقابر قم/ ناصرالدین انصاری قمی

قم و خاندان میرقع/ غلامرضا داوودی

صدرالممالک اردبیلی و موقوفعه نصرت آباد قم (قلعه صدری)/ سید محسن محسنی

بخش پنجم- کتابشناسی

کتاب های «الإمامه»/ پرویز اذکائی (سپیتمان)

مناجات علی (ع) و کتابشناسی های آن/ سید رضا باقریان موحد

منشورات پزشکی فارسی در شبه قاره/ علی صدرایی خویی

گزارشی از کتاب شناسی آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی/ علی اکبر زمانی نژاد

ایران شناسی در جهان عرب/ سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی

پایگاه های اطلاع رسانی کتابخانه ها/ سید حامد مطبعه چی

بخش ششم- گزیده آثار حجت الاسلام والمسلمین مرعشی

بر ساحل ابن شهر آشوب

قطب الدین شیرازی، نابغه بزرگ بشری

حواشی ثقه الاسلام تبریزی بر روضات الجنّات

حواشی ثقه الاسلام تبریزی بر کشف الظّنون

یادداشت های تاریخی/ به کوشش میرمحمود موسوی

از دیروز تا امروز

از روزگار رفته حکایت

تاریخ صنعت نظام منسوب به محمدحسن خان اعتماد السّلطنه

شرح حال حسنعلی خان امیرنظام گروسی

الوجیزه فی الاجازات المرعشیّه

نظره فی علم الانساب

«مرزبان فرهنگ» جشن نامه دانشور فرهنگیار، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود مرعشی نجفی در سال ۱۳۹۳ از سوی انتشارات نور مطاف در قم منتشر شده است.