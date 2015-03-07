وضعیت میوه و کالا در سمنان ساماندهی شود/ضرورت اصلاح فرهنگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان در محل استانداری ضمن عذرخواهی از مردم سمنان بابت بی ثباتی وضعیت میوه و کالا در این شهر، اضافه کرد: مجموعه دستگاه های نظارتی تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید توجه ویژه به این مهم داشته باشند.

وی تاکید کرد: قیمت تمام شده بسیاری از کالاها برای مردم شهر سمنان بیشتر از دیگر شهرهاست و مردم گناهی نکرده اند که کالاها را با قیمت بالاتر بخرند.

تمام امکانات دستگاه های اجرایی در اختیار مسافران نوروزی قرار گیرد

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروز و عبور میلیونی زائران حرم رضوی از این استان، تاکید کرد: برنامه ریزی گردشگری در استان باید به گونه ای باشد که به اقامت مسافران عبوری منجر شود.

وی پیگیری تعیین کشیک در دستگاه های اجرایی، بانک ها، بیمه ها، فرمانداری ها و بخش های خدمات رسان از سوی مسئولان را خواستار شد و گفت: بخش های مختلفی مانند اورژانس، هلال احمر، بیمه ها و امدادهای جاده ای که در زمان حوادث رانندگی مورد نیاز مردم هستند به بهترین شکل در دسترس باشند.

وکیلی با اشاره به اینکه تمام امکانات دستگاه های اجرایی استان باید در اختیار مسافران نوروزی قرار گیرد، ادامه داد: باید از فرهنگ بومی، میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری برای اقامت مسافران نوروزی بهره گرفت.

فرهنگ اقتصادی در استان سمنان اصلاح شود

استاندار سمنان اضافه کرد: برنامه های اوقاف و امور خیریه در امامزادگان و بقاع متبرکه برقرار باشد و بیمه ها برای ارایه خدمت به حادثه دیدگان در نوروز برنامه داشته باشند.

وکیلی بر اصلاح فرهنگ اقتصادی در استان سمنان به منظور خدمات دهی بهتر در ایام نوروز به هموطنان عبوری از این استان تاکید و خاطرنشان کرد: تغییر سیمای شهرها، اصلاح روشنایی و ساماندهی ورودی و خروجی شهرها به پوپا تر شدن چهره شهرهای استان سمنان کمک می کند.

وی از سفر هیات دولت دراوایل سال آینده خبردادوگفت: دستگاههای اجرایی با تکمیل پروژه و ساماندهی امور مختلف خود، آمادگی برای سفر هیات دولت یازدهم به استان سمنان را در اوایل سال آینده داشته باشند.

فعالیت ۹ کمیته در ستاد تسهیلات سفر استان سمنان

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت ۹ کمیته در ستاد تسهیلات سفر استان، خاطرنشان کرد: در کمیته امداد و نجات، ایجاد ۵۱ پایگاه هلال احمر، ۲۴ پایگاه اورژانس، ۱۹ پایگاه امداد خودرو و ۱۱ پایگاه شرکت های بیمه ای برای نوروزسال آینده برنامه ریزی شده است.

حسین خواجه بیدختی از برنامه ریزی برای استقرار ۱۸ بیمارستان و درمانگاه کشیک نوروزی و ۱۱ داروخانه شبانه روزی برای تعطیلات نوروز در کمیته بهداشت ستاد تسهیلات سفر استان خبر داد.

وی ادامه داد: در کمیته امور شهری این ستاد مقرر شد بازارچه عرضه ارزاق عمومی در ۲۷ محل، ۲۷ جایگاه سوخت گیری، ۳۸ مکان برای اقامه نماز و ۱۲ ایستگاه صلواتی در استان سمنان برای نوروز برقرار باشد.

سمنان از استانی عبوری، به مقصد گردشگری تبدیل شود

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تاکید کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا سمنان از استانی عبوری، به مقصد گردشگری برای هموطنان در نوروز تبدیل شود.

خواجه بیدختی از قابلیت اسکان ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر در مواقع عادی در نوروز ۹۴ در این استان خبر داد و گفت: قابلیت اقامت رسمی در هتل، مهمانسرا و منازل استیجاری استان برای نوروز سال آینده یک هزار و ۲۵۰ نفر است.

وی اضافه کرد: ظرفیت مدارس استان سمنان برای اقامت مسافران نوروزی ۹۴، هشت هزار و ۵۰۰ نفر و ظرفیت اقامت خوابگاه های دانشجویی و ورزشگاه ها سه هزا رو ۴۰۰ نفر است.

خواجه بیدختی از تهیه ۳۵۰ هزار مورد اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی شامل اطلاعات مورد نیاز مسافران، برای توزیع در تعطیلات نوروز در این استان خبر داد.

مسافران هر گونه شکایت نسبت به خدمات نوروزی در استان سمنان را می توانند به کمیته رسیدگی به شکایات ستاد ساماندهی تسهیلات سفر در این استان، به شماره تلفن ۳۳۳۰۰۲۲۰ و همچنین به سامانه کشوری ۰۹۶۶۲ اعلام کنند.

درباره میوه و کالاهای مورد نیاز شب عید در استان سمنان نیز، لزوم تبادل موافقتنامه دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات باقی مانده امسال و ... از مباحث نشست شورای اداری استان سمنان بود.