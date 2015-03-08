به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در قالب مستندی ۹۰ دقیقه‌ای، به زندگی و کار دانشمند فقید علامه محمد قزوینی محقق، مصحّح، ادیب و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران می‌‏پردازد.

مجید عاشقی پیرامون دغدغه ساخت این مستند گفت: همه‌چیز از مدرسه‌ای آغاز شد که نام «علامه محمد قزوینی» بر آن بود و من، دانش‌آموز آن مدرسه بودم. آن زمان عکسی از پیرمردی بر دیوار اتاق مدیر بود که هیچکدام از بچه‌ها او را نمی‌شناختند. این فیلم نه خاطره‌بازی است و نه ستایشنامه‌ای در مدح علامه‌ قزوینی. مستند «۵۰۲۲» شرحی ساده بر زندگی و کار دانشمندی ایرانی و به‌ قول استاد مجتبی مینوی: از بنیان‌های قرن ما است.

این کارگردان تصریح کرد: علامه محمد قزوینی ایران‌دوستی یگانه بود که در طول ۳۵ سال کار مداوم و دانش‌اندوزی در فرنگ، چندین بار پیشنهاد تابعیت دولت فرانسه را برای دریافت کُرسی استادی در مراکز بزرگ و معتبر علمی و آموزشی اروپا رد کرد.

وی ادامه داد: اعطای لقب «علامه» به محمد قزوینی، قدرشناسی خاموش جمعی از علمای معاصر بر دستاوردهای مهم علمی او در زمینه‌ فرهنگ، ادب و تاریخ ایران زمین بود. تالیف صدها رساله و مقاله علمی و پژوهشی ارزشمند، مقدمه‌نویسی بر ده‌ها کتب طراز اول فرهنگ و ادب فارسی، چاپ و تصحیح چندین کتاب اثرگذار ادبی و تاریخی، حاصل عمرِ ۷۲ ساله علامه محمد قزوینی است. تصحیح و چاپ کتاب سه جلدی «تاریخ جهانگشای جوینی» و دیوان ارزشمند «حافــظ»، دو نمونه از یادگاری‌های علمی و فرهنگی این دانشمند فقید است.

عاشقی درباره مراحل تولید این مستند خاطرنشان کرد: تصویربرداری این پروژه طی مدت ۴ سال، در ۴۰ لوکیشن و در دو استان (تهران و قزوین) و دو کشور فرانسه (شهر پاریس) و آمریکا (ایالت پنسیلوانیا)، انجام شده است. این مستند هم اکنون در مراحل پس تولید (ساخت اپیزودهای انیمیشن) قرار دارد.

وی در پایان گفت: ساختار این فیلم مستند «ساختار توضیحی» است و تکنیک روایی آن، استفاده از تصاویر مستند (تصاویر فیلمبرداری شده و تصاویر آرشیوی) در تلفیق با تصاویر پویانمایی و ویدئوگرافی است.