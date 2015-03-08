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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰

مستند پرتره‌ علامه «محمد قزوینی» بهار ۹۴ آماده نمایش می‌شود

مستند پرتره‌ علامه «محمد قزوینی» بهار ۹۴ آماده نمایش می‌شود

فیلم مستند بلند «۵۰۲۲» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی مجید عاشقی که پرتره‌ای از علامه محمد قزوینی پدر تحقیقات علمی ایران معاصر است، در بهار ۹۴ آماده نمایش عمومی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در قالب مستندی ۹۰ دقیقه‌ای، به زندگی و کار دانشمند فقید علامه محمد قزوینی محقق، مصحّح، ادیب و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران می‌‏پردازد.

مجید عاشقی پیرامون دغدغه ساخت این مستند گفت: همه‌چیز از مدرسه‌ای آغاز شد که نام «علامه محمد قزوینی» بر آن بود و من، دانش‌آموز آن مدرسه بودم. آن زمان عکسی از پیرمردی بر دیوار اتاق مدیر بود که هیچکدام از بچه‌ها او را نمی‌شناختند. این فیلم نه خاطره‌بازی است و نه ستایشنامه‌ای در مدح علامه‌ قزوینی. مستند «۵۰۲۲» شرحی ساده بر زندگی و کار دانشمندی ایرانی و به‌ قول استاد مجتبی مینوی: از بنیان‌های قرن ما است.

این کارگردان تصریح کرد: علامه محمد قزوینی ایران‌دوستی یگانه بود که در طول ۳۵ سال کار مداوم و دانش‌اندوزی در فرنگ، چندین بار پیشنهاد تابعیت دولت فرانسه را برای دریافت کُرسی استادی در مراکز بزرگ و معتبر علمی و آموزشی اروپا رد کرد.

پرتره‌ علامه محمد قزوینی

وی ادامه داد: اعطای لقب «علامه» به محمد قزوینی، قدرشناسی خاموش جمعی از علمای معاصر بر دستاوردهای مهم علمی او در زمینه‌ فرهنگ، ادب و تاریخ ایران زمین بود. تالیف صدها رساله و مقاله علمی و پژوهشی ارزشمند، مقدمه‌نویسی بر ده‌ها کتب طراز اول فرهنگ و ادب فارسی، چاپ و تصحیح چندین کتاب اثرگذار ادبی و تاریخی، حاصل عمرِ ۷۲ ساله علامه محمد قزوینی است. تصحیح و چاپ کتاب سه جلدی «تاریخ جهانگشای جوینی» و دیوان ارزشمند «حافــظ»، دو نمونه از یادگاری‌های علمی و فرهنگی این دانشمند فقید است.

عاشقی درباره مراحل تولید این مستند خاطرنشان کرد: تصویربرداری این پروژه طی مدت ۴ سال، در ۴۰ لوکیشن و در دو استان (تهران و قزوین) و دو کشور فرانسه (شهر پاریس) و آمریکا (ایالت پنسیلوانیا)، انجام شده است. این مستند هم اکنون در مراحل پس تولید (ساخت اپیزودهای انیمیشن) قرار دارد.

وی در پایان گفت: ساختار این فیلم مستند «ساختار توضیحی» است و تکنیک روایی آن، استفاده از تصاویر مستند (تصاویر فیلمبرداری شده و تصاویر آرشیوی) در تلفیق با تصاویر پویانمایی و ویدئوگرافی است.

کد مطلب 2513741

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