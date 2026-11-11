به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیدوار تجریشی شامگاه سه‌شنبه در نشست «با هم برای ایران» در قم اظهار کرد: رویکرد جدید مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بر توسعه ارتباط مستقیم با تشکل‌ها، نخبگان و گروه‌های مختلف اجتماعی استوار شده و نشست‌های «با هم برای ایران» نیز با همین هدف در استان‌های مختلف برگزار می‌شود.



وی با اشاره به برگزاری این نشست در قم افزود: قم از استان‌های نمونه در اجرای نشست‌های «با هم برای ایران» به شمار می‌رود و امیدواریم تجربه این استان در سایر استان‌ها و همچنین دستگاه‌های اجرایی نیز دنبال شود تا ظرفیت‌های نخبگانی جامعه بیش از گذشته در مسیر شناسایی و حل مسائل کشور مورد استفاده قرار گیرد.



مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در قم گفت: یکی از تأکیدات رئیس‌جمهور این است که برای اداره بهتر کشور باید صدای مردم شنیده شود و در کنار پذیرش ایرادات، برای رفع و اصلاح آنها نیز اقدام کرد.



وی ادامه داد: بر همین اساس، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری تلاش می‌کند زمینه ارتباط مؤثرتر و بی‌واسطه با مردم را فراهم کند و در این میان، توجه ویژه‌ای به نخبگان و جوانان دارد تا دیدگاه‌ها و مسائل آنان در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.



امیدوار تجریشی با اشاره به حضور دانش‌آموزان نخبه در نشست «با هم برای ایران» قم اظهار کرد: مطالب، دغدغه‌ها و دیدگاه‌هایی که از سوی دانش‌آموزان و اندیشمندان حاضر در این جلسه مطرح شد، ثبت و پیگیری خواهد شد و تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک نشست دیگری با حضور جمعی از دانش‌آموزان استان قم در نهاد ریاست جمهوری برگزار شود.



وی افزود: دانش‌آموزان و نخبگان قم از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان در این نشست‌ها از دیدگاه‌ها و توانمندی‌های آنان بهره گرفت و زمینه گفت‌وگوی مستقیم آنان با مسئولان دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرد.



وی گفت: پیشنهاد ما این است که این دانش‌آموزان علاوه بر ارتباط با مسئولان نهاد ریاست جمهوری، با مدیران سایر دستگاه‌ها نیز نشست‌هایی داشته باشند تا ایده‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان در فرآیند تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.



مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ادامه داد: ارتباط میان نسل جوان و مدیران اجرایی می‌تواند زمینه انتقال مستقیم مسائل و دیدگاه‌های دانش‌آموزان را فراهم کند و به شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و دغدغه‌های آنان در حوزه‌های مختلف منجر شود.



امیدوار تجریشی با تأکید بر ضرورت توجه به مهارت‌های زندگی و آشنایی دانش‌آموزان با فضای واقعی کار اظهار کرد: می‌توان با همکاری آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، زمینه بازدید دانش‌آموزان از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها را فراهم کرد تا آنان در کنار آموزش‌های نظری، با محیط کار و مهارت‌های مورد نیاز جامعه نیز آشنا شوند.



وی افزود: آموزش دانش‌آموزان نباید تنها به مباحث درسی محدود شود و توجه به مهارت‌های زندگی و اجتماعی نیز باید در کنار آموزش‌های رسمی مورد توجه قرار گیرد تا دانش‌آموزان شناخت بیشتری از نیازهای واقعی جامعه و محیط کار پیدا کنند.



وی با اشاره به اهمیت آموزش مفاهیم قرآنی، سواد رسانه‌ای و مهارت‌های زندگی گفت: لازم است در کنار برنامه‌های آموزشی مدارس، برای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و زندگی دانش‌آموزان نیز برنامه‌ریزی شود و رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.



امیدوار تجریشی خاطرنشان کرد: توجه همزمان به آموزش‌های درسی، مهارت‌های اجتماعی و آشنایی با مسائل واقعی جامعه می‌تواند به شکل‌گیری ارتباط مؤثرتر میان دانش‌آموزان و محیط پیرامون آنان کمک کند و ظرفیت نسل جوان را در مسیر مشارکت اجتماعی فعال‌تر سازد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله ناترازی انرژی در کشور گفت: دانش‌آموزان می‌توانند در اصلاح الگوی مصرف نقش مؤثری داشته باشند و فرهنگ استفاده بهینه از انرژی را از مدارس آغاز کنند.



مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری افزود: در شرایطی که کشور در فصل زمستان با محدودیت‌های انرژی مواجه است، مشارکت و همراهی مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و دانش‌آموزان نیز می‌توانند در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی نقش داشته باشند.



وی بر تداوم برگزاری نشست‌های «با هم برای ایران» تأکید کرد و گفت: در کنار دانش‌آموزان و نخبگان قم خواهیم بود و موضوع برگزاری نشست آنان در نهاد ریاست جمهوری را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.



امیدوار تجریشی افزود: امیدواریم این نشست‌ها با خروجی‌های مؤثر و قابل پیگیری همراه باشد و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان و نخبگان قم در مسیر ارتباط با مسئولان و فرآیند تصمیم‌سازی مورد توجه قرار گیرد.