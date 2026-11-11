به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه سه شنبه در نشست «با هم برای ایران» در قم

اظهار کرد: در آینده نزدیک مشاوران جوان استاندار قم انتخاب می‌شوند و تلاش خواهد شد طیف گسترده‌ای از جوانان در این مجموعه حضور داشته باشند.



استاندار قم افزود: رویکرد مدیریت استان نسبت به جوانان، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، ایده‌ها و توان فکری آنان برای ساختن آینده‌ای بهتر برای قم و کشور است و باید زمینه حضور مؤثر نسل جوان در عرصه‌های مختلف فراهم شود.



وی با اشاره به اهمیت توجه به نیازهای آموزشی، اجتماعی و اشتغال جوانان گفت: یکی از وظایف حاکمیت، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور مؤثر نسل آینده در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای استفاده از استعدادها و توانمندی‌های آنان است.



بهنام‌جو دانش‌آموزان را سرمایه‌های ارزشمند و آینده‌سازان کشور دانست و اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموزان پس از پایان دوران تحصیل و ورود به دانشگاه و محیط کار، علاوه بر دستیابی به پیشرفت فردی، بتوانند نقش مؤثری در خانواده و جامعه ایفا کنند.



وی با تأکید بر ضرورت توجه همه‌جانبه به مسائل دانش‌آموزان افزود: رسیدگی به مسائل این قشر نباید تنها به حوزه آموزش و مدرسه محدود شود و در کنار برنامه‌های آموزشی باید زیرساخت‌های مورد نیاز آنان در سطح استان نیز مورد توجه قرار گیرد.



استاندار قم ادامه داد: بخشی از این زیرساخت‌ها به خدمات اجتماعی مربوط می‌شود و بخش دیگری نیز به فراهم کردن زمینه اشتغال و آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار ارتباط دارد که باید برای آنها برنامه‌ریزی شود.



وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان قم در حوزه اشتغال گفت: این ظرفیت‌ها باید متناسب با نیازهای کشور و جامعه به‌روز شود و در عین حال، استعدادها و علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان و جوانان نیز در مسیر هدایت آنان به سمت فرصت‌های شغلی مورد توجه قرار گیرد.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: استفاده از توانمندی نسل آینده زمانی اثربخش خواهد بود که میان ظرفیت‌های موجود در استان و استعدادها و علایق جوانان ارتباط مناسبی ایجاد شود و مسیر حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تسهیل شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مورد نیاز آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: تاکنون از محل مولدسازی یک همت منابع برای ساخت فضا و اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش تأمین شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۲ همت افزایش پیدا کند.



استاندار قم بر ضرورت تداوم جلسات و پیگیری مسائل آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: هر اندازه جلسات تخصصی و پیگیری‌های مرتبط با این حوزه استمرار داشته باشد، امکان شناسایی نیازها، تأمین منابع و حمایت بیشتر از برنامه‌های آموزش و پرورش نیز افزایش خواهد یافت.



وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان در این نشست اظهار کرد: دغدغه‌ها و موضوعات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد و مسائل مربوط به آنان در جلسات شورای آموزش و پرورش استان پیگیری خواهد شد.



بهنام‌جو افزود: مدیریت استان موضوعات مطرح‌شده را در چارچوب جلسات شورای آموزش و پرورش دنبال می‌کند و برای رفع مسائل و تأمین نیازهای مطرح‌شده، اقدامات لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.



استاندار قم در پایان بر ضرورت تقویت حضور جوانان در فرآیندهای مرتبط با مدیریت استان تأکید کرد و گفت: انتخاب مشاوران جوان نیز با هدف استفاده از ظرفیت فکری و ایده‌های نسل جوان دنبال می‌شود تا زمینه مشارکت بیشتر آنان در مسیر پیشرفت قم فراهم شود.