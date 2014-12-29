آغاز صادرات محصولات شیلاتی به روسیه در ژانویه

حسن صالحی در گفتگو با مهر با بیان اینکه 18 شرکت برای صادرات محصولات شیلاتی به روسیه اعلام آمادگی کرده بودند، اظهار داشت: سازمان دامپزشکی شرایط این شرکت‌ها را بررسی، تایید و اسامی آن‌ها را برای دامپزشکی روسیه ارسال کرد که آنان نیز پس از بررسی‌های لازم شرکت‌های مذکور را مورد تایید قرار دادند.

صالحی با اشاره به اینکه هفته گذشته هیاتی از دامپزشکی روسیه به ایران آمدند و از برخی مراکز فرآوری شیلاتی در بوشهر و استان تهران بازدید کردند، افزود: علاوه بر این یک دوره آموزشی برای مسئولان کمیته فنی این مراکز فرآوری و شرکت‌ها در سازمان شیلات برگزار شد و نهایتا دو طرف توافق کردند این صادرات انجام شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شرکت‌های خصوصی دو طرف به یکدیگر وصل شده‌اند،روی قیمت باهم مذاکره می‌کنند و کار دولت تقریبا به پایان رسیده است.

رییس سازمان شیلات کشور با بیان اینکه اولویت روس‌ها واردات میگو، قزل‌آلا و کنسرو تن از ایران است، گفت: در ماه ژانویه و پس از تعطیلات سال نوی مسیحی، صادرات قزل‌آلا و میگو به روسیه آغاز می‌شود.

صالحی در مورد میزان صادرات میگو و ماهی قزل‌آلا به روسیه نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکنون محصولات شیلاتی ما در روسیه نبوده و این ابتدای کار است به نظر می‌رسد شناخت پیدا کردن روس‌ها از محصولات ایرانی و جا افتادن برندها مقداری زمان‌بر باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما به روسیه اعلام کرده‌ایم که محدودیتی در زمینه صادرات نداریم؛ ظرفیت صادرات حدود 20 تا 25 هزار تن ماهی قزل‌آلا و حدود 8 تا 9 هزار تن میگو را داریم و اگر بازار این کشور کشش داشته باشد ما مشکلی نداریم.

صالحی در مورد عرضه میگو در نمایشگاه‌ها با بیان اینکه معمولا نمایشگاه‌های آبزیان در ماه‌های بهمن و اسفند برگزار می‌شود، گفت: به همین دلیل ضمن هماهنگی‌هایی با استان‌ها در حال انجام است ما جلساتی را با سازمان تعاون روستایی برگزار می‌کنیم که در ماه‌های باقی‌مانده سال؛ میگو با همکاری تشکل‌های تولیدکنندگان در نمایشگاه‌ها و مراکز عرضه توزیع شود چراکه بیشترین خرید مردم برای ایام اسفند و فروردین در این ماه‌ها انجام می‌گیرد.