صادرات ۲۸ هزار تن محصول شیلاتی به روسیه

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات شیلاتی به روسیه اظهارداشت: فعلا صادرات محموله‌های بزرگ به این کشور انجام نمی‌شود، چراکه عمده تولیدات ما در حوزه پرورشی و همچنین ماهیان دریایی که مدنظر آنهاست، حدودا از اواخر مردادماه به عرصه تولید می‌رسند و قابلیت بهره‌برداری دارند.

عیسی گلشاهی با بیان اینکه در حوزه محصولات پرورشی بیشترین درخواست روس‌ها در زمینه ماهی قزل‌آلا و میگو است، افزود: فعلا قراردادها منعقد شده و وقتی تولید محصولات انجام شد و آنها به وزن مناسبی رسیدند، صادرات آغاز می‌شود.

این مقام مسئول در مورد میزان صادرات محصولات شیلاتی به روسیه اضافه کرد: براساس قراردادهای موجود، نزدیک به ۲۸ هزار تن محصول شیلاتی شامل میگو، قزل‌آلا، انواع ماهی دریایی و کنسرو به روسیه صادر خواهد شد.

گلشاهی افزود: بنابراین صادرات محصولات شیلاتی به روسیه به طور رسمی از اواخر مرداد یا اوایل شهریورماه آغاز می‌شود. ضمن اینکه در حال حاضر نمونه‌هایی برای کنترل نهایی گواهی‌هایی بهداشتی به این کشور ارسال می‌شود.

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