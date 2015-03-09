دو استاد علوم دینی خراسان شمالی برگزیده شدند

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار با اشاره به این که در سومین جشنواره سراسری شیوه های نوین تدریس معارف دین داوران دو نفر از اساتید و مدرسان معارف دینی خراسان شمالی به عنوان برگزیده انتخاب شدند، اضافه کرد: در مراسم اختتامیه این جشنواره که ابتدای هفته جاری به میزبانی بندر انزلی در استان گیلان برگزار شد، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه بجنورد و قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و حجت الاسلام میثم بهاری، از اساتید و مدرسان دینی استان به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

وی با بیان این که از خراسان شمالی شش مدرس برتر معارف دینی در قالب تهیه فیلم، نحوه تدریس خود را به این جشنواره سراسری ارسال کرده بودند که از بین آن ها دو مدرس برگزیده شدند، افزود: در این جشنواره حجت الاسلام یعقوبی در بخش اعتقادات و حجت الاسلام بهاری در بخش احکام به عنوان افراد برگزیده انتخاب شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.

شیرازیان اظهار داشت: این جشنواره با موضوع چهار حوزه قرآن با محوریت شیوه‌های نوین آموزشی حفظ و تثبیت محفوظات قرآنی و تفسیر قرآن، احکام با محوریت نماز، اعتقادات با محوریت توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد و در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی با محوریت شیوه‌های نوین آموزش در حوزه سبک زندگی دینی برگزار شد.

به گفته وی در این جشنواره از هشت پژوهشگر عرصه تفسیر قرآن، ۱۲ فعال قرآنی، شش محقق و مدرس در محور اعتقادات، شش نفر از پژوهشگران و مدرسان حوزه احکام و سه فعال و مدرس اخلاق تجلیل صورت گرفت.

شیرازیان شناسایی و تشویق مربیان کارآمد به همراه تجلیل از نوآوران و خلاقیت های برتر در عرصه تدریس معارف اسلامی، انتقال و تبادل مهارت ها و تجارب مفید تدریس، ایجاد انگیزه و رقابت سالم بین کانون های فرهنگی هنری مساجد فعال در این امر، شناسایی شیوه ها و روش های نوین تدریس معارف دین، به کارگیری شیوه های برتر در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد، شناسایی و توسعه رسانه های آموزشی مؤثر در تربیت دینی و کارآمد شدن آموزش های غیر رسمی دینی و همگام شدن با روش های نوین تدریس را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره سراسری عنوان کرد.