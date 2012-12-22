به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی شیوه های نوین آموزش قرآن کریم که دبیرخانه آن در قم مستقر است به منظور شناسایی و معرفی شیوه های نوین آموزشی و نقد و بررسی آن ها و همچنین بهره برداری از اندوخته ها و تجارب آموزشی صاحبان شیوه های موفق و اثربخش آموزشی برگزار می شود.



آسیب شناسی در مورد شیوه های موجود آموزش قرآن با عنایت به لزوم بازنگری جدی در خصوص نظام آموزش قرآن در کشور، ایجاد زمینه آشنایی و تبادل نظر میان کارشناسان و مربیان قرآنی در خصوص دست یابی به بهترین و مؤثرترین شیوه آموزشی و همچنین دست یابی به الگوی هماهنگ آموزشی در هر یک از حوزه های آموزش قرآن کریم جهت استفاده در نظام کشوری آموزش قرآن از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.



جشنواره ملی شیوه های نوین آموزش قرآن در دو بخش شناسایی شیوه های نوین آموزشی (ویژه صاحبان و مبتکران شیوه های نوین آموزشی) و فراخوان مقاله در دو محور ˈسیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در خصوص آموزش قرآن کریمˈ و ˈ اصول و مبانی علمی آموزش قرآن کریم بر اساس مبانی تکنولوژی آموزشی است.



جشنواره ملی ‌شیوه‌های نوین آموزش قرآن در بخش‌های «شیوه‌های نوین آموزش قرآن کریم؛ سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) درخصوص آموزش قرآن کریم و اصول و مبانی علمی آموزش قرآن کریم بر اساس مبانی تکنولوژی آموزشی» برگزار می‌شود.



بخش اول این جشنواره با محوریت شناسایی شیوه‌های نوین آموزشی (ویژه صاحبان و مبتکران شیوه‌های نوین آموزشی) است و در حوزه‌ها و رشته‌های آموزشی قرائت؛ شامل رشته‌های روخوانی، تجوید، ترتیل و تحقیق(صوت ولحن)، حفظ؛ شامل رشته‌های: موضوعی، ترتیبی؛ مفاهیم؛ شامل رشته‌های ترجمه لغات، درک مفهوم عبارات و تدبر در سه سطح آموزشی مقدماتی، متوسطه و تخصصی و بر اساس نوع مخاطبان، در سه بخش کودک، نوجوان و بزرگسال برگزار می‌شود.



مهلت ثبت نام و ارسال فرم‌های معرفی به همراه فیلم اجرای شیوه تا 25 دی‌ماه اعلام شده و داوری اولیه تا 5 بهمن ادامه دارد و زمان برگزاری جشنواره نیز روزهای 11 و 12 بهمن 91 اعلام شده است.



بخش دوم جشنواره نیز با عنوان فراخوان مقاله در دو محور موضوعی اصلی سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در‌خصوص آموزش قرآن کریم با موضوعات الگوهای راهبردی تعلیم و تعلّم قرآن کریم در سیره معصومان(ع)، نظام آموزشی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) درخصوص آموزش قرآن به کودکان، ویژگی‌های مطلوب مربیان قرآنی از نظر آیات و روایات، میزان آشنایی مطلوب عموم مسلمانان با قرآن و ابعاد مختلف ارتباط با آن از قبیل قرائت، حفظ، درک معنا، تدبر، توجه به معارف، انس، عمل و ... از نظر شارع، میزان دخالت حاکمیت در مسئله تعلیم قرآن از منظر آیات و روایات، سن مطلوب آغاز تعلیم قرآن به کودکان از نظر روایات و الزام در تعلیم قرآن از نظر روایات همچنین اصول و مبانی علمی آموزش قرآن کریم بر اساس مبانی تکنولوژی آموزشی برگزار می‌شود.



دومین محور در فراخوان مقاله نیز شامل موضوعاتی مانند چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطلوب آموزش قرآن در نظام رسمی و غیر رسمی کشور، اصول و مبانی علمی آموزش قرآن کریم بر اساس روش‌های نوین فناوری آموزشی (تکنولوژی آموزشی)، نقش و اهمیت تعلیم و تربیت قرآنی در شکل‌گیری صحیح شخصیت افراد به‌ویژه کودکان و نوجوانان، دامنه و گستره آموزش‌های قرآنی و الگوهای توسعه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران، ویژگی‌های نظام آموزشی مطلوب قرآنی با عنایت به اقتضائات و نیازهای عصر حاضر، راهکارهای ارتقای اثربخشی آموزش‌های قرآنی به کودکان، منابع و متون آموزشی مورد نیاز در فرآیند آموزش قرآن کریم است.



علاقه‌مندان می‌توانند چکیده مقالات خود را تا تاریخ 15 بهمن‌ماه و اصل مقالات را تا پایان فروردین 1392 ارسال کنند و زمان برگزاری اختتامیه نیز 26 و 27 اردیبهشت 92 اعلام شده است.



شرایط شرکت در جشنواره نیز به شرح زیر است؛ بخش اول؛ تمامی افراد حقیقی و یا حقوقی (اعم از مراکز، مؤسسات و ...) دارای شیوه خاص و مدوّن در آموزش عمومی قرآن کریم در حوزه‌های آموزشی اعلام شده مطابق جدول فوق می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.



شرکت‌کنندگان در این بخش، پس از ثبت نام، مطابق فرم معرفی شیوه آموزشی به معرفی و ارائه اطلاعات فنی درخصوص شیوه آموزشی خود می‌پردازند. پس از تکمیل و ارسال فرم معرفی به همراه فیلم ضبط‌ شده اجرای شیوه به دبیرخانه جشنواره، شیوه آموزشی مذکور، توسط داوران هر حوزه آموزشی، بررسی و ارزیابی اولیه شده و نتایج آن در تاریخ مقرر به شرکت‌کنندگان اعلام می‌شود. در نهایت، پذیرفته‌شدگان جهت شرکت در مراسم اختتامیه، به‌صورت رسمی از سوی دبیرخانه جشنواره دعوت خواهند شد و با حضور داوران و سایر کارشناسان و صاحب‌نظران به ارائه و معرفی شیوه آموزشی خود می‌پردازند و به سؤالات و نقدهای احتمالی آنان پاسخ خواهند داد. در پایان به طرح‌های برگزیده جوایز نفیسی اهدا می‌شود.



واجدان شرایط جهت ثبت‌ نام در جشنواره، لازم است به پایگاه اینترنتی www.Quranfestival.ir مراجعه کرده و پس از انتخاب گزینه جشنواره‌های قرآنی و بخش شیوه‌های نوین آموزشی، ضمن تکمیل و ارسال فرم معرفی شیوه آموزشی و فیلم اجرای شیوه با شرایط ذیل‌الذکر برای بخش اول و نیز ارسال مقالات خود جهت بخش دوم جشنواره، نسبت به ثبت‌ نام خود در

پایگاه اینترنتی اقدام کنند.



شرایط و ضوابط ضبط تصویری شیوه آموزشی نیز شامل مواردی مانند ضبط برنامه در یک موقعیت آموزشی واقعی و با حضور قرآن‌آموزان صورت‌ پذیرد، کیفیت فیلم تدریس از نظر صدا و تصویر، مطلوب و به صورت VCD در سه نسخه ارائه شود. زمان برنامه ضبط شده حداقل 10 و حداکثر 15 دقیقه باشد، نحوه ارسال فیلم، تنها به‌صورت پستی به نشانی دبیرخانه جشنواره، قم، خیابان صفاییه، کوچه 33، پلاک6، کد پستی 3713711111 قابل انجام است.



شرایط نگارش و ارسال مقاله به دبیرخانه جشنواره نیز به شرح زیر است؛ در ذیل آثار ارسالی، مشخصات کامل نویسنده، نشانی پستی، شماره تماس و نشانی الکترونیکی درج شود.



چکیده مقالات ارائه شده که مضمون آن‌ها به عناوین پیشنهادی فراخوان نزدیک باشد، با تأیید کمیته علمی جشنواره پذیرفته خواهند شد و چکیده فارسی مقالات حداکثر در 150-200 واژه و واژگان کلیدی (حداکثر 5-7) کلمه باشد.

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مقالات در کاغذ A4 ، محیط Word با قلم زر یا لوتوس در 15-25 صفحه 300 کلمه‌ای تایپ شده و همراه لوح فشرده شامل فایل word و pdf از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره و یا پست به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند، مقالات ارائه شده نباید قبلاً در دیگر همایش‌های علمی یا مجلات و فصلنامه‌های پژوهشی ارائه و یا چاپ شده باشد و از صاحبان مقالات برگزیده، جهت ارائه گزیده آثار خود در اختتامیه جشنواره دعوت به‌عمل می‌آید.



علاقمندان برای حضور در جشنواره می‌توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه واقع در قم، خیابان صفاییه، کوچه33، پلاک 6 کد پستی 3713711111 تلفکس 7839474-0251 ارسال و یا به سایت www.Quranfestival.ir مراجعه کنند.

