بازار گل شهید محلاتی باید به سمت تعطیلی برود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضاقدیمی بابیان اینکه شهرداری تهران در سال های اخیر به منظور توسعه فرهنگ گل در کشور و ساماندهی صنف تولیدکنندگان گل، بازار گل خاوران واقع در مجتمع خاوران را احداث و به تازگی به بهره برداری رسانده است گفت:مجتمع خاوران شامل ۲۵۶ غرفه و مجهز به سردخانه است.

وی ادامه داد: با وجود تقاضای بسیار زیاد برای در اختیار گرفتن غرفه ها، شهرداری تهران تاکید دارد که این بازار تنها در اختیار تولید کنندگان گل قرار بگیرد. بر همین اساس، ما طی ماه های اخیر با تولیدکنندگان گل که عمدتاً در بازار گل شهید محلاتی مستقر هستند، وارد مذاکره شدیم تا با شرایط ویژه که بیشتر به نفع تولیدکنندگان است، این غرفه ها را واگذار کنیم.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان مخالف انتقال به مجتمع خاوران هستند، گفت: بازار گل شهید محلاتی به دلیل مشکلات ترافیکی، عدم تامین پارکینگ، عدم ساخت و ساز ایمن و مناسب که بارها منجر به آتش سوزی شد و تهدید سلامت شهروندان باید به سمت تعطیلی برود.

قدیمی افزود: این بازار گل به هیچ عنوان امکان ادامه فعالیت ندارد و در این مورد شهرداری منطقه ۱۴ نیز با ما هم نظر است و همکاری ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه مذاکره برای انتقال بازار گل شهید محلاتی به مجتمع خاوران تا پایان فروردین ماه ادامه دارد، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که شهرداری در بحث انتقال این بازار به هیچ عنوان به دنبال منافع مادی نیست. ما حاضر هستیم تا با حداکثر تخفیف غرفه های مجتمع خاوران را به تولیدکنندگان گل مستقر در بازار گل شهید محلاتی واگذار کنیم. در همین راستا نیز تا پایان فروردین ماه به مذاکراتمان ادامه می دهیم و امیدواریم به نتیجه برسیم.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پایان تصریح کرد: در صورت دست یابی به توافق، بازار گل شهید محلاتی در آینده ای نزدیک به مجتمع خاوران منتقل می شود. اما در صورتی که مذاکرات به جایی نرسد با توجه به تقاضای بسیار زیاد، غرفه ها به سایر متقاضیان تحویل داده می شود.