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۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۳

محمدی اعلام کرد؛

بررسی تمام گزینه‌ها برای حل وصول مطالبات شهرداری از یک مجتمع

بررسی تمام گزینه‌ها برای حل وصول مطالبات شهرداری از یک مجتمع

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از برگزاری جلسه هم اندیشی برای بررسی راهکارهای حل مسأله مجتمع آهن مکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله محمدی در این نشست به مشکلات این مجتمع اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران مطالباتی در این خصوص دارد که کم‌ترین مبلغ آن ۳۲۰ میلیارد تومان است که پیش از هر اقدامی باید تسویه شود.

وی در ادامه اظهار کرد: مطالبات شهرداری از این مجتمع مصداق بیت المال است و صرف نظر از وصول آن مسئولیت قانونی دارد بنابراین نباید اجازه دهیم که تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران باعث غفلت این امر شود.

این جلسه با حضور مدیر عامل شرکت ساماندهی، معاون هماهنگی امور مناطق این شرکت، مدیر حقوقی و رئیس ساماندهی منطقه ۲۰ و معاون شرکت شهربان و حریم بان برگزار شد و رویکردهای مختلف برای حل مساله مجتمع آهن مکان بررسی شد.

کد مطلب 5360468

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