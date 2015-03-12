۱۰۰ هزار تعاونی در کشور فعال شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه سید حمید کلانتری در جمع مدیران تعاونی های استان قزوین که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر نگاه روشنی به تعاونی ها داشته باشیم و فرهنگ تعاون بخوبی جا بیفتد میتوانیم دستاوردهای مناسبی داشته باشیم.

کلانتری بیان کرد: تعاون می تواند هم تولید ثروت کرده و هم سرمایه اجتماعی را محقق کند اما در این مسیر باید بتوانیم با شبکه گسترده تعاونی ها اعتماد عمومی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی ایجاد کنیم تا پشتوانه سرمایه ها شود.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در تشکل های تعاونی باید سرمایه اجتماعی، اعتماد به یکدیگر و فرهنگ همکاری رشد کند تا قادر باشیم با یکدیگر همکاری کنیم و با محور نیکوکاری و تقوی کارهای ماندگاری را موجب شویم.

این مسئول بیان کرد: باید با استفاده از تعاون همه در مسیر توسعه عدالت گام برداریم زیرا این بخش آمده تا فاصله تولیدکننده و مصرف کننده نهایی را کاهش دهد و سود مناسبی را برای فعالان تولید رقم بزند.

کلانتری یادآورشد: در همه مناطق دنیا تعاونی ها توانسته اند جایگاه خود را پیدا کنند و در چین، کره، کانادا، فرانسه، سنگاپور، مالزی، بخوبی این جایگاه رشد کرده و در مالزی ۹۸۰ هزار تعاونی فعالیت می کندو در اندونزی ۲۰۰ هزار تعاونی تشکیل شده و در کل جهان بیش از یک میلیارد نفر عضو تعاونی ها هستند و این نهاد با ۱۷۰ سال سابقه اقتدار خود در اقتصاد را به رخ کشیده است.

معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی اظهارداشت: برای فعال شدن تعاونی ها هفت راهبرد و ۴۷ برنامه تعریف شده و اگر بتوانیم به چالش ها و مشکلات پاسخ داده و این موارد را عملیاتی کنیم به ارتقاء جایگاه تعاونی ها کمک کرده ایم.

مدیریت تعاونی ها تقویت شود

کلانتری اظهارداشت: تقویت مدیریت تعاونی ها و استفاده از افراد توانمند در هیئت مدیره که کارآمد و فعال باشند و ارتباطات قوی داشته باشند به این تشکلها کمک می کند.

وی اضافه کرد: باید کار تعاونی را شناخت و با داشتن تحلیل، حساب مالی دقیق و مشخص نرخ بازگشت سرمایه را بالا ببریم و به جای تشکیل جلسات سالانه یک بار لازم است ارتباط بیشتری با اعضاء برقرار شود تا از دیدگاه افراد برای پیشبرد امور بخوبی استفاده کنیم.

این مسئول تقویت ارتباط شبکه ای را از دیگر عوامل ارتقاء جایگاه تعاونی ها در کشور دانست و یادآورشد: وقتی تعاونی ها توانسته اند بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به غیر از مسکن مهر در کشور احداث کنند نشان دهنده ظرفیت بالای این تشکلهاست که قادریم با استفاده از آنها دهها شغل ایجاد کنیم اما هنوز از این ظرفیت بخوبی برخوردار نشده ایم.

تعاملات شبکه ای باید توسعه یابد/ برند سازی در تعاونی ها جدی گرفته شود

وی بیان کرد: توسعه تعاملات شبکه ای در تعاونی ها ضروری است و برای اطلاع رسانی و نزدیک شدن به یکدیگر لازم است تا آموزش های تخصصی را بیشتر کنیم و در کنار آن تقویت همکاری های بین بخشی جدی گرفته شود.

این مسئول گفت: تعاونی ها باید در برند سازی و توسعه بازار قوی عمل کنند که در این میان تعاونی تامین نیاز درودگران در قزوین بسیار خوب عمل کرده که می تواند الگوی سایر تعاونی ها باشد.

کلانتری تصریح کرد: متاسفانه تعاونی ها در برندسازی ضعیف عمل کرده اند که لازم است برای تقویت این موضوع اقدامات اساسی صورت گیرد که در این میان صنعت بسته بندی میتواند یک شاخص برای کار عملیاتی باشد.

فعالیت ۱۰۰ هزار تعاونی با ۶۸۰ اتحادیه استانی

کلانتری بیان کرد: در حال حاضر اگر بخش تعاونی حمایت و تقویت شود میتواند به سهم خود در اقتصاد وبازار بسیار موثر باشد و نقش مهمی ایفا کند.

معاون وزیر یادآورشد: تعاونی های توسعه عمران در شهرستانها باید راه اندازی و تقویت شود که با توجه به قانون خاصی که دارد با نیم درصد جمعیت شهرستانی اگر متقاضی داشته باشد می تواند راه اندازی شده و سپس فراگیر شود که این کار موجب می شود دستگاههای دولتی در ارائه خدمات به تعاونی های شهرستانی جدی تر باشند.

وی اضافه کرد: در شهرستانها اگر یک هیئت موسس خوشنام، هماهنگی، دلسوز و غیر سیاسی شکل بگیرد و افرادی که نگاه توسعه به شهرستان را داشته باشند در تعاونی ها عضو شوند ما نیز حمایت می کنیم تا کارها شتاب بیشتری گیرد.

کلانتری گفت: ارتقاء جایگاه تعاونی ها، بهبود مدیریت این نهادها و توسعه و تقویت تعاونی ها در اولویت برنامه ها در سال آینده است.





