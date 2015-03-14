دوربین های سیار کنترل سرعت در معابر شهری تبریز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر میکائیلی شنبه در جمع خبرنگاران تخطی از سرعت مطمئنه یكی از موارد اصلی تخلفات منجر به تصادفات فوتی و تشدید تصادفات جرحی و خسارتی در معابر شهری عنوان و تصریح کرد: بکارگیری دوربینهای کنترل سرعت سیار و ثابت در معابر شریانهای اصلی شهری، میتواند نقش مؤثری در کاهش این آمار در شهری چون تبریز با میزان آمار تصادفات در مبادی ورودی و نقاط حساس چون جاده سنتو، دیزلآباد، اتوبان پاسداران، بلوار ائلگلی و کمربند میانی داشته باشد
وی در ادامه اظهار داشت: بر هین اساس پلیس راهور برای چارهاندیشی و انجام تمهیدات لازم در این خصوص، اقدام به استقرار دوربینهای سیار کنترل سرعت کرده چرا که سرعت غیرمجاز رانندگان متخلف در معابر درون شهری موجب افزایش تصادفات واژگونی و تصادفات عابران پیاده شده و با توجه به بازخورد مثبت اجرای طرح، کنترل سرعت خودروها در محل های فوق با هدف نهادینه کردن فرهنگ صحیح رانندگی و رعایت مقررات راهور و به تبع آن ایمنی ترافیک ادامه می یابد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجانشرقی در پایان با بیان اینکه طبق ماده دو آئین نامه راهنمایی و رانندگی رعایت سرعت مجاز برای رانندگان الزامی است، گفت: شهروندان عزیز باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رعایت سرعت مجاز، فرشته سلامت و آرامش خاطر برای خود و سایران در رانندگی باشند.
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