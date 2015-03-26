عراقچی: حضور وزرا منوط به پيشرفت مذاكرات است/یمن موضوع گفتگو نیست

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان، عراقچي در جمع خبرنگاران گفت: حضور وزرا منوط به پيشرفت مذاكرات است.

سيد عباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان درباره مذاكرات از صبح امروز تا كنون با آمريكا گفت: واقعا خيلي زود است كه قضاوت كنيم كه به چه سمتي مي رويم.

وي ادامه داد: بحث ها مجدد شروع شده و موضوعات مختلفي در دستور كار است، هم بحث هاي مربوط به تحريم و هم بحث هاي مربوط به برنامه هسته اي ايران.

عراقچي گفت: ملاقات ها در سطح كارشناسان و معاونان است و دكتر صالحي و آقاي مونيز نيز بحث هاي خود را داشته اند و بعد از ظهر امروز ادامه دارد و در سطح وزرای خارجه نيز ادامه خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: گفته مي شود وزراي خارجه كشورهاي ١+٥ هم ملحق خواهند شد و ما اميدواريم ظرف امروز و فردا پيشرفت هايي داشته باشيم كه بتوانيم به نقطه مشخصي برسيم.

مذاکره کننده ارشد کشورمان در پاسخ به سئوالي در باره اينكه در مورد يمن در مذاكرات گفتگو شده است، بيان كرد : هيچ موضوعي غير از موضوع هسته اي در دستور كار ما نيست و درباره آن صحبت نخواهيم كرد.