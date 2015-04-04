بازپخش ۶ قسمت نخست سریال «آسمان من» از شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال تلویزیونی «آسمان من» محصولی از سازمان هنری رسانه‌ای اوج و به کارگردانی محمدرضا آهنج است که پخش آن نوروز امسال از شبکه افق آغاز شد.

۶ قسمت از این سریال طی تعطیلات عید امسال از شبکه افق به نمایش درآمد. موضوع اصلی سریال «آسمان من» امنیت پرواز است که در ۲۶ قسمت ساخته شده و در آن به دیگر موضوعات همچون دفاع مقدس نیز پرداخته می‌شود.

درخواست‌های بینندگان سبب شد بازپخش ۶ قسمت نخست این سریال در کنداکتور شبکه افق قرار گیرد.

به این ترتیب قسمت‌های یک تا ۶ «آسمان من» طی هفته جاری هر روز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد و علاقمندان می‌توانند تکرار آن را هم، ساعت ۲۴ همان شب و روز بعد ساعت ۹:۳۰ و ۱۳:۳۰ مشاهده کنند.

قسمت‌های جدید این سریال از هفته آینده به صورت یک روز در میان روزهای زوج از شبکه افق پخش خواهد شد.