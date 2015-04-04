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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

بازپخش ۶ قسمت نخست سریال «آسمان من» از شبکه افق

بازپخش ۶ قسمت نخست سریال «آسمان من» از شبکه افق

۶ قسمت نخست سریال «آسمان من» طی این هفته دوباره به صورت روزانه از شبکه افق پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال تلویزیونی «آسمان من» محصولی از سازمان هنری رسانه‌ای اوج و به کارگردانی محمدرضا آهنج است که پخش آن نوروز امسال از شبکه افق آغاز شد.

۶ قسمت از این سریال طی تعطیلات عید امسال از شبکه افق به نمایش درآمد. موضوع اصلی سریال «آسمان من» امنیت پرواز است که در ۲۶ قسمت ساخته شده و در آن به دیگر موضوعات همچون دفاع مقدس نیز پرداخته می‌شود.

درخواست‌های بینندگان سبب شد بازپخش ۶ قسمت نخست این سریال در کنداکتور شبکه افق قرار گیرد.

به این ترتیب قسمت‌های یک تا ۶ «آسمان من» طی هفته جاری هر روز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد و علاقمندان می‌توانند تکرار آن را هم، ساعت ۲۴ همان شب و روز بعد ساعت ۹:۳۰ و ۱۳:۳۰ مشاهده کنند.

قسمت‌های جدید این سریال از هفته آینده به صورت یک روز در میان روزهای زوج از شبکه افق پخش خواهد شد.

کد مطلب 2525970

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