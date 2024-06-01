به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان در ورزشگاه آزادی با قضاوت امیر عرب براقی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، حسین کنعانی زادگان، عبدالکریم حسن، دانیال اسماعیلی‌فر، مسعود ریگی (۶۰- وحید امیری)، سروش رفیعی (۵۰- کارت زرد)، اوستون ارونوف، مهدی ترابی (۴- کارت زرد)، امید عالیشاه و عیسی آل کثیر (۶۲- کارت زرد)

ترکیب مس: حامد لک (۷۵- کارت زرد)، محمد نژاد مهدی (۵۵- مجید نصیری)، رامتین سلیمان زاده، میثم تیموری، حسن جعفری، جلال‌الدین علی‌محمدی، فرشید باقری (۵- کارت زرد)، سعید واسعی (۳۶- عرفان شهریاری)، محمد مهدی محبی، منتظر محمد و سجاد شهباززاده

بازی با ۴ دقیقه تأخیر و از ساعت ۱۹:۰۴ آغاز شد و در همان دقیقه اول بازی در پشت محوطه جریمه پرسپولیس برای مس ضربه آزاد اعلام شد که بازیکنان مس نتوانستند از موقعیت به دست آمده استفاده کنند.

در دقیقه ۴ و به دلیل خطا بر روی بازیکن مس، مهدی ترابی از داور بازی کارت زرد دریافت کرد. یک دقیقه بعد فرشید باقری به دلیل خطا روی امید عالیشاه از داور کارت زرد دریافت کرد تا دو تیم در تعداد کارت‌های زرد هم مساوی پیش بروند.

در دقیقه ۵ ضربه آزاد برای پرسپولیس شکل گرفت که با ارسال توپ از سوی عالیشاه، اسماعیلی فر با ضربه سر به توپ ضربه زد که توپ او با اختلاف زیاد از کنار دروازه مس به بیرون رفت.

در دقیقه ۹، ضدحمله خطرناک مس رفسنجان موقعیتی برای این تیم ساخت اما شوت منتظر محمد به پای مدافعان پرسپولیس خورد و بیرانوند توپ را به راحتی در اختیار گرفت. پس از این موقعیت بازیکنان پرسپولیس رو به جلو بازی کردند که توپ در اختیار عبدالکریم حسن قرار گرفت و اقدام به شوت زنی کرد که حامد لک در دو مرحله توپ را در اختیار گرفت.

واکنش بیرانوند مانع از گلزنی بازیکن عراقی

در دقیقه ۱۳ موقعیت خوبی برای بازیکنان مس شکل گرفت که شوت منتظر محمد را علیرضا بیرانوند در دو مرحله در اختیار گرفت.

در دقیقه ۱۸ و در نزدیکی خط کرنر توسط هنرنمایی ارونوف برای پرسپولیس خطا شکل گرفت که سانتر ترابی بی حاصل از کنار دروازه مس به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۸ و در حالی که توپ در اختیار اوستون ارونوف بود او در حالی که قصد نفوذ به درون محوطه جریمه مس را داشت در برخورد با رامتین سلیمان زاده نقش بر زمین شد اما داور اعتقادی به خطا نداشت تا اعتراض هواداران پرسپولیس را به همراه داشته باشد.

در دقیقه ۳۰ و به دلیل گرمای هوا، داور «کولینگ برک» گرفت.

نخستین حمله پرسپولیس در دقیقه ۴۳!

در دقیقه ۴۴ و از سمت راست دانیال اسماعیلی فر توپ را به صورت زمینی سانتر کرد که ضربه عیسی آل کثیری در یک قدمی دروازه مس به شکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

پرسپولیس در شروع نیمه دوم بازی را هجومی آغاز کرد اما شاگردان اوسمار ویه‌را دقت کافی را در زدن ضربات نهایی نداشتند. بازی در ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم موقعیتی به همراه نداشت و بیشتر توپ در میانه‌های زمین در جریان بود.

موقعیت سوزی آل کثیر

در دقیقه ۵۸ و از سمت راست بازیکنان پرسپولیس موقعیتی را روی دروازه مس شکل دادند که روی پاس امید عالیشاه، عیسی آل کثیر با ضربه سر به توپ ضربه زد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه لک به بیرون رفت.

بی دقتی رفیعی و حسرت برای پرسپولیسی‌ها

در دقیقه ۶۸ بازیکنان پرسپولیس اینبار از سمت چپ به سمت دروازه مس حمله ور شدند و وحید امیری با نفوذ به خط دفاعی با پاسی در عرض قصد داشت محمدحسین کنعانی زادگان را صاحب توپ کند که مدافع مس توپ را قطع کرد و در ادامه شوت سروش رفیعی به بالای دروازه مس رفت.

موقعیت سوزی پرسپولیسی‌ها به اسماعیلی فر رسید

در دقیقه ۷۳ و از سمت چپ بار دیگر پرسپولیسی‌ها حمله کردند که اینبار توپ به اسماعیلی فر رسید و او در محوطه جریمه با ضربه زمینی به توپ ضربه زد که توپ او از کنار دروازه به بیرون رفت.

گولسیانی پیام آور قهرمانی برای پرسپولیس

در دقیقه ۸۵ و روی سانتر زیبا توپ به گئورگی گولسیانی رسید و او با ضربه سری زیبا و دقیق توپ را به گوشه دروازه رساند تا حساب کار یک بر صفر به سود پرسپولیس شود.

پس از گل پرسپولیس اینبار عیسی آل کثیر فرصت گلزنی پیدا کرد و در مصافی تک به تک به حامد لک با ضربه‌ای چیپ به توپ ضربه زد که توپ او با اختلافی کم به بیرون رفت.