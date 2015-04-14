مجوز ارسال موشک اس 300 به ایران نتیجه مستقیم توافق لوزان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس، موشه یعلون با اشاره به بیانیه هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در شهر لوزان سوییس امروز سه شنبه گفت: «تصمیم اخیر روسیه مبنی بر لغو ممنوعیت ارسال موشک های اس 300 به ایران نتیجه مستقیم توافق هسته ای لوزان است.»

یعلون این رخداد را به وزش طوفانی در اطراف سرزمین های اشغالی تشبیه و مدعی شد که ایران «مرتباً به تجهیز خود و هم پیمانانش ادامه می دهد». وی در ادامه به موافقت روسیه با ارسال موشک های پیشرفته ضدهوایی اس 300 به ایران اشاره کرد و افزود: «این مطلب چیزی است که ما حتی پیش از به نتیجه رسیدن مذاکره برای جزییات درباره آن هشدار داده بودیم. کاملاً مشخص بود که تحریم ها برداشته خواهد شد و این امر با تأثیر بر اقتصاد ایران آن را قوی تر خواهد کرد.»

در این حال یعلون مدعی شد ایران به مجهز کردن متحدان خود در اطراف سرزمین های اشغالی ادامه داده و حزب الله در شمال، سوریه و مبارزان حوثی را مورد حمایت تسلیحاتی خود قرار می دهد.

این مقام صهیونیستی در ادامه گفت مسأله کمک های نظامی ایران به کشورهای مذکور هرگز در مذاکرات هسته ای مورد بحث و بررسی قررار نگرفته و این امر را از نواقص مطروحات نگران کننده در مذاکرات قلمداد نمود.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای بی اساس گذشته مقامات این رژیم درباره جمهوری اسلامی ایران خواستار گنجاندن موضوع سیستم های دفاعی ایران در مذاکرات هسته ای شد.

این درحالیست که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود در 20 فروردین ماه سال جاری در این خصوص فرمودند: «... به مسئولین محترم تذکّر دادیم و به شما هم عرض میکنیم که به هیچ‌وجه اجازه داده نشود که به بهانه‌ی نظارت، اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور به‌هیچ‌وجه مأذون نیستند که به بهانه‌ی نظارت و به بهانه‌ی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند.»